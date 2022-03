Revalorisation des salaires et cherté de vie: Le gouvernement rencontre les centrales syndicales ce jeudi

Les centrales syndicales lors d’une rencontre avec le gouvernement

Le gouvernement et les centrales syndicales se rencontrent ce jeudi 10 mars 2022 pour échanger sur un certain nombre de sujets notamment, la cherté de la vie qui secoue le pays. C’est une annonce d’Anselme Amoussou, Secrétaire général de la Confédération des syndicats Autonome (CSA- Bénin), lors de son passage à Café Média plus de ce vendredi 04 mars 2022. Le gouvernement, à le croire, renoue ainsi le dialogue avec les centrales syndicales après plusieurs demandes de rencontres de négociation sans suite. « On espère donc que le jeudi, le gouvernement va être suffisamment favorable à ce que nous puissions nous entendre pour sortir de cette situation. Mais, il faut qu’il ne s’arrête pas à la question de salaire, qu’il regarde les autres mesures que nous lui avons suggérées », a souhaité Anselme Amoussou.

Pour rappel, le 18 février 2022, les centrales syndicales avaient organisé un géant meeting à la Bourse du travail pour protester contre la cherté de vie qui secoue le pays.

Assise Agossa (Coll)