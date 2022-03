Me Jacques Migan à propos de l’actualité politique au Bénin: « Boni Yayi est très admiratif de la vision de développement du président Talon »

Jacques Migan, ancien bâtonnier

Invité du dimanche 06 mars 2022 sur Esae Tv, l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan, acteur politique et membre du bureau politique du Bloc républicain a passé en revue l’actualité socio-politique au Bénin. Au cours de l’entretien, le bâtonnier a décrypté la tenue du scrutin de 2023, la démocratie en Afrique et au sein de son parti politique Br. Dans la foulée de ses explicitations, l’invité a abordé les rapprochements entre Yayi, Lionel Zinsou et Soglo avec le président Talon.

Le 08 janvier 2023, les béninois se rendront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. Cette élection est importante selon Me Jacques Migan, car le mandat des futurs députés est un mandat qui respecte les normes. Puisqu’après la révision de la constitution, il a été demandé que les élections législatives se fassent en 2023. Ces élections sont si importantes dans la mesure où, elles vont permettre le parrainage de ceux qui voudraient en 2026 être candidats à la présidentielle. Parlant des préparatifs, l’invité du journaliste Abd’el Kadher Achirou a fait savoir que ce scrutin va se différencier de celui de 2019 où plusieurs partis ont été absents pour non-conformité. A l’en croire, les partis ayant boycotté à l’instar des Démocrates se préparent cette fois-ci à participer et gagner. Il s’est réjoui de la décision des responsables de cette formation politique qui, selon lui, ont compris l’enjeu de ce scrutin. « Quand vous prenez un parti comme Les Démocrates, ils ont compris l’enjeu. Leur préoccupation actuelle, c’est de créer les conditions pour aller aux élections. Et ils veulent gagner. C’est en cela qu’il faut comprendre qu’il y a une assurance pour que les élections de 2023 se passent dans de très bonnes conditions. Ce sont des élections qui vont se dérouler dans une ambiance festive. Puisque les préparatifs des uns et des autres en disent long. Ça va être des élections apaisées. Les choses se feront dans le calme plat. Nous n’aurons plus ce que nous avons connu en 2021, 2020 et 2019 » s’est réjoui également Me Jacques Migan.

Du côté de la mouvance, il y a un travail qui se fait dans les partis pour récolter les fruits de la réalisation du pouvoir en place. « Etant donné que nous sommes des soutiens de la réalisation du pouvoir en place, nous allons récolter les fruits. Nous sommes sereins mais, cette sérénité ne nous empêche pas de continuer le travail d’information et de sensibilisation. Nous allons vers le peuple surtout les jeunes pour expliquer que ce qui est en train de faire ira encore plus loin à travers leur doléance », a-t-il informé. S’agissant du doute sur la crédibilité de ce scrutin, l’invité a rassuré qu’il faut compter sur les lois.

La ruée vers les partis de la mouvance

Suivant les propos de l’invité, la mouvance est dans le réalisme, dans un esprit de faire autrement la politique au point où les citoyens quel que soit leur bord politique, apprécient les actions. Les leaders de certains partis ayant constaté le travail abattu par le pouvoir, n’ont plus d’autres choix que de démissionner de leur mouvement ou se rapprocher pour soutenir la dynamique. « Nous avons constaté ces derniers jours, un rapprochement qui se fait. Que ce soit au niveau du président Yayi, Soglo en rencontrant le président Talon. Ça veut dire que les béninois ont compris. A l’heure actuelle, c’est plutôt une ruée vers les partis de la mouvance. Et il en sera jusqu’aux élections où nous allons vivre cette ruée des partis d’opposition vers les partis de la mouvance » a-t-il défendu. Il cite l’exemple de Moïse Kérékou. Pour lui, « Boni Yayi est très admiratif de la vision de développement de Patrice Talon ». « Ce n’est pas parce que lui n’avait pas fait cela. A travers son comportement, je crois qu’à tout seigneur tout honneur, je n’invente rien. Il a le sens de discernement. J’apprécie cette honnêteté du président Boni Yayi. Il faut être sincère pour apprécier la démarche de Yayi. Il faut même l’applaudir », a-t-il dit avant d’ajouter qu’il n’y a pas que lui. « Il y a l’ancien premier ministre Lionel Zinsou. Il a toujours en tant qu’économiste félicité tout ce que Talon réalise. Vous ne leur entendrez jamais dire qu’il a mal fait. Est-ce que vous avez vu Eric Houndété dire que lorsque je serai là, je ferai telle ou telle chose. Il n’y a plus d’espace, ça veut dire que ce qui se fait est bon », a dit Me Migan. Selon le bâtonnier, leur préoccupation est que le Bénin évolue. « Vous ne pouvez pas construire le pays dans la désunion, mais dans la paix. Et c’est cette paix qui amène Talon aujourd’hui à avoir autour de lui tout ceux-là et il faut que ça continue », apprécie l’invité. La démocratie au Bloc républicain se porte très bien et la préoccupation au sein de ce parti, c’est de faire une place aux jeunes pour 2023. « C’est de faire une place aux jeunes puisque nous avons en grande partie les jeunes qui composent ce parti. Nous allons surprendre et les gens vont apprécier », note-t-il avant de conclure qu’aujourd’hui, les gens ne vont pas dans la mouvance parce qu’ils auront un poste quelque part ou bien qu’ils vont trouver de l’argent facile. Ils viennent parce qu’il y a du concret qu’ils vivent. Ils marchent sur des routes, ils ont des marchés qui sont en train d’être construits, des hôpitaux en cours de réhabilitation et autres.

Alban Tchalla (Coll.)