En visite au Nigeria pour l’anniversaire de Olusegun Obasanjo: Soglo prône une grande communauté de destins en Afrique de l’Ouest

Pour marquer la commémoration de ses 85 ans d’anniversaire, l’ex-président nigérian Olusegun Obasanjo a réussi à rassembler du beau monde autour de lui le samedi 05 mars 2022 dans son ranch d’Abeokuta. Parmi ces invités d’honneur, l’ancien président béninois Nicéphore Soglo. Saluant le leadership de son homologue heureux du jour, il a exhorté le Nigeria à jouer un rôle de premier plan pour d’asseoir une grande communauté de destins en Afrique de l’Ouest.

Né le 05 mars 1937, l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a célébré ses 85 ans d’anniversaire. Pour cette célébration, il a invité des amis pour partager ce moment avec lui. A l’entame de la cérémonie commémorative de cet anniversaire, le président Soglo, Paul Kagamé, Ngozi et biens d’autres ont rendu grâce et imploré Dieu pour qu’il veille sur lui. Après avoir reçu les bénédictions de ses pairs, le président Obasanjo a salué ses invités de marque, à hauteur de son homologue Soglo. Cette cérémonie a été marquée particulièrement par des intermèdes culturels. Ce qui a égayé le public venu nombreux assister l’homme qui a beaucoup contribué pour l’Etat du Nigéria. Drapé dans un caftan à la nigériane de couleur blanche, Olusegun Obasanjo, d’ethnie yoruba a esquissé quelques pas de danse devant ses hôtes. C’est le président Soglo, invité d’honneur, qui a ouvert le bal. L’ex technocrate de la Banque mondiale, dans un anglais raffiné a loué le Seigneur, car c’est le seul capable de donner une longue espérance de vie. « Il faut le louer alors pour cet amour infini », a-t-dit lors dans son allocution pour souhaiter joyeux anniversaire à son homologue. Au nom du forum des anciens chefs d’Etat africains dont est membre le président Obasanjo, le président Soglo, vice-président dudit forum, a salué le leadership de son homologue nigérian qu’il qualifie de « grand visionnaire politique et économique de son pays et du continent africain ». Selon lui, si le Nigeria a su impulser une dynamique de développement notoire, c’est grâce au président Obasanjo. Il n’a pas manqué d’exhorter dans ses propos le Nigeria à jouer un rôle de premier plan pour mettre en place le quadrilatère (Nigeria, Bénin, Togo, Ghana). Cette perspective permettra d’asseoir une grande communauté de destins en Afrique de l’Ouest. A sa suite, le président rwandais Paul Kagamé est intervenu depuis Kigali par visioconférence. Il a également salué le leadership et la vision du nationaliste et panafricain, Olusegun Obasanjo. La patronne de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la nigériane Dr Ngozi a salué une personnalité à qui le Nigeria doit beaucoup. D’autres personnalités d’envergure mondiale comme le patron de la Banque africaine de développement (BAD) étaient de la partie. Prenant la parole, Obasanjo a remercié tout ce monde de personnalités qui ont fait le déplacement. Pour ce beau jour, l’heureux du jour a dressé des tables somptueuses, il a requis une gastronomie à forte dominance nigériane et africaine.il convient d’insister sur le fait que les plats de la fête sont des produits issus de la ferme de Obasanjo. Le nationalisme de cette personnalité était donc au rendez-vous dans les plats. Ses majordomes ont permis aux convives de déguster à satiété la collection ‘’Arc-en-ciel’’ de ce jour inoubliable des 85 ans de Obasanjo. Pour donner un cachet spécial à sa visite, Nicéphore Dieu- Donné Soglo s’est amusé à jouer au ballon avec son homologue du Nigéria, Olusegun Obasanjo. « Mes enfants, admirez le fouetté du pied droit de votre père et grand- père. A 90 ans, tout est grâce », a dit Nicéphore Soglo.

Alban Tchalla (Coll.)