Déclaration du président du parti Les Démocrates Eric Houndété, sur les législatives 2023: « La peur est terminée, mais soyons prudents …. »

L’He. Eric Houndété, président du parti « Les Démocrates »

Ils continuent d’affirmer avec fermeté leur détermination à prendre part aux législatives 2023. Les responsables du parti Les Démocrates, ne veulent en aucun cas, rater la prochaine occasion électorale. Ils l’ont encore fait savoir ce samedi à la faveur de la rentrée politique des coordinations de base du Littoral, regroupant les 15ème et 16ème circonscription électorale. « Il n’est point de victoire sans travail concret de terrain. Et c’est à cela que je vous invite. Et je m’en réjouis que vous vous y soyez déjà. C’est vrai, il y a eu de sauve qui peut dans le pays. Des partis ont été secoués, des dirigeants ont été ébranlés … Mais c’est terminé maintenant. La peur est terminée. Pourquoi devons-nous avoir peur lorsque nous sommes dans nos droits ? C’est notre droit de nous organiser. C’est notre droit que de militer. C’est notre droit d’offrir et de proposer des solutions alternatives à nos populations. Pourquoi devons-nous avoir peur, soyons prudent cependant. » C’est un Eric Houndété déterminé plus que jamais à affronter tous les obstacles éventuels qui pourraient dresser sur leur chemin dans la perspective des législatives 2023. Le président du part Les Démocrates précisera aussi que s’ils s’engagent à aller à ces élections, c’est non seulement pour prendre des sièges, mais surtout pour «aller transformer et changer les choses là-bas ». Et se dit particulièrement heureux de constater la forte remobilisation de la troupe au niveau du Littoral. « Après la grande période de persécutions que le parti a traversée, nous allons maintenant essayer de sortir de notre peur. C’est extrêmement important, parce que la peur détruit la sérénité. Si nous ne sortons pas de notre peur, nous ne pouvons pas venger nos camarades qui ont perdu la vie au cours du combat. Si nous ne sortons pas de notre peur, nous ne pouvons pas venger nos collègues qui sont contraints à la clandestinité ou qui sont en prison… » a déclaré à la même occasion, Justin Adjovi, un autre responsable du parti Les Démocrates.

Chritian Tchanou