Financement des entreprises: La CCI-Bénin et la CDC lancent un fonds d’appui   

Le présidium au cours di lancement

1milliards 1175 millions de FCFA a été mobilisés ce vendredi 04 mars 2022 lors du lancement du Fonds d’appui catalytique et de Solidarité (FACS) au profit des entreprises. La création de ce fonds est une initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin) et de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC-Bénin). La cérémonie de lancement de ce fonds a eu lieu ce vendredi à la CCI-Bénin en présence du président de l’institution consulaire, des Directeurs Généraux de la CDC-Bénin, de Coris-Bank International Bénin, de la JNP-SA et d’autres responsables du monde des affaires. Cette initiative répond au plan stratégique de la CCI-Bénin qui vise l’information et la formation à la gouvernance des entreprises, leur permettre d’avoir accès aux marchés et la facilitation au financement. Pour le Président de l’institution, Arnauld Akakpo, en créant le FACS, le défi est d’accélérer la métamorphose du tissu économique de notre pays. Le FACS constitue aussi une contribution de la CCI-Bénin à la création d’un secteur privé résilient. Dans ce cadre, le secteur privé veut tendre la main au secteur privé en apportant aux entreprises qui en ont besoin les ressources financières et l’expertise managériale dont elles ont besoin pour prospérer sur le marché. Dans ce cadre, le FACS a été créé grâce à des dons du secteur privé, soit 25 millions de la société JNP-SA, 50 millions de Coris-Bank International Bénin et 100 millions de la CCI-Bénin. A cela s’ajoutent 100 millions de FCFA de don de la CDC-Bénin qui apporte aussi 900 millions de FCFA de souscription. Mais la phase de mobilisation des ressources continue dans les trois prochains mois pour atteindre un montant permettant de répondre aux demandes des entreprises. Le Directeur général de la CDC-Bénin, Létondé Brice Houéton, dira alors que son institution a été créée pour apporter son appui aux entreprises, aux banques et aux collectivités décentralisées. Participer au FACS permettra à l’institution, selon lui, de contribuer à la transformation de l’écosystème des entreprises de demain. « L’objectif c’est de fabriquer des entreprises qui ont des innovations », affirme Létondé Brice Houéton. La mobilisation des fonds pour le FACS se poursuit cependant. Elle va durer 90 jours pour que d’autres entreprises et institutions apportent leur contribution à ce fonds mis au profit des entreprises. Dans les quatre prochaines années, une centaine d’entreprises devraient être soutenues pour être des championnes dans leurs domaines. « Nous ferons en sorte que lorsqu’une entreprise entre, elle sorte forcément avec des résultats », a-t-il laissé entendre.

Ils ont dit

Arnauld Akakpo, Président CCI-Bénin

Avant toute chose, je tiens à remercier la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin pour cette initiative de Fonds d’appui catalytique et de solidarité, parce qu’il s’agit bien de solidarité. Et quand on parle de solidarité, on fait appel au cœur des uns et des autres envers les plus faibles. Pour la petite histoire, JNP, même si aujourd’hui, il fait partie d’un groupe qui a des allures internationales, est avant tout une société béninoise créée par un Béninois il y a trente ans, et qui a démarré ses activités par la modique somme de 5000F. Si je vous raconte cette histoire aujourd’hui, c’est pour vous dire à quel point c’est une évidence aujourd’hui pour JNP de passer le relai aux jeunes entrepreneurs. En gros, notre devoir est de porter les jeunes entrepreneurs qui n’ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires à travers un dispositif comme celui-là. On leur permet de pouvoir exister. Notre rêve, c’est que d’ici trente ou quarante ans, grâce à cet appui, qu’on ait des sociétés comme JNP, et pourquoi pas, avec une meilleure évolution que JNP aujourd’hui. Comme je le disais tout à l’heure, il y a trente ans qu’on a commencé avec 5000F, mais aujourd’hui, JNP fait partie des plus grandes sociétés du Bénin. Donc comprenez que l’enthousiasme est fort. Il est d’autant plus fort que je constate que nous faisons partie des premiers donateurs. J’invite donc les autres entreprises du secteur privé à nous emboiter le pas, sachant que sans solidarité il n’y a pas de performance ni durable ni honorable.

Jean-Jacques Golou, DG/Coris-Bank International Bénin

L’objectif de la Caisse de dépôts et de consignation et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin de faire des jeunes pousses des entreprises et d’en faire des champions de demain au plan national et régional, est noble. C’est une ambition assez légitime. Vous savez que les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises pour diverses raisons liées aux contraintes règlementaires. Et donc il est tout à fait normal qu’une banque comme Coris, qui est très impliquée dans le développement de sa communauté, profite davantage de cette opportunité pour exprimer sa citoyenneté, et montrer qu’elle est une institution financière responsable et sociale. C’est un sentiment de fierté. Je ne dirai pas que nous avons été les plus sensibles à la cause de la Chambre de commerce et d’Industrie du Bénin et de la Caisse de dépôts et consignations. Mais c’est une culture que Coris-Bank International a, pas uniquement sur le marché béninois, mais dans tous les marchés sur lesquels nous opérons. C’est véritablement une fierté d’être parmi les premiers. Je pense qu’on suivra. Vous avez suivi le directeur général de la CDC qui a présenté le mécanisme. Et vous comprenez que c’est une affaire dans la durée et il faut être présent. Parce qu’on a besoin d’un écosystème fort et structuré. On a besoin d’avoir des entreprises qui vont devenir des leaders de leurs secteurs et faire en sorte d’impacter positivement notre économie. Je dirai que celles des entreprises qui ont la capacité d’apporter leur pierre à l’édifice, devraient pouvoir se manifester, parce qu’on a besoin de faire grandir de jeunes pousses. Plus le tissu entrepreneurial sera solide, mieux sera le bien-être du secteur privé, plus fort le secteur privé pourra résonner sur le marché. Et je suis sûr qu’il y a des grandes entreprises qui vont en profiter, parce que c’est une question de chaine de valeurs. Vous donnez et vous récupérez. Il faut avoir cette lucidité pour comprendre que c’est une graine qu’il faut participer à semer pour qu’on devienne plus grand. Les grandes entreprises sont davantage grandes que la place sur laquelle nous opérons est une place attractive et qu’on attire davantage les investisseurs. Je suis sûr que les uns et les autres vont commencer à réagir dans les prochains jours. Il y a quatre-vingt-dix jours pour la première phase de mobilisation. Je veux prendre le pari de ce qu’on sera au minimum à 10 milliards au terme des 90 jours.

Olivier Allocheme