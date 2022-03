Fonctions administratives et techniques dans les mairies: Bio Tchané actualise le fichier, les candidats présélectionnés composent le 12 mars

Le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané

Des mesures idoines sont annoncées pour la reprise du fichier national des candidats aux fonctions administratives et techniques dans les mairies. A travers un communiqué, le président du comité de supervision, Abdoulaye Bio Tchané a informé les candidats de la reprise du processus. Elle concerne les candidats ayant soumis leurs dossiers sur la plateforme jusqu’au dimanche 13 février 2022. A cet effet, les mesures sont prises pour le déroulement sans anicroche du nouveau processus enclenché. Au nombre de celles-ci, les candidats présélectionnés devront fournir les dossiers physiques lors des entretiens individuels. Une enquête de moralité sera faite à l’issue du test psychotechnique et de l’entretien avec les membres du jury de sélection. Chaque candidat non retenu, indique le communiqué, sera informé des motifs pour lesquels il a été écarté. Aussi, chacun des candidats non retenus bénéficie d’un délai de 72 heures pour former son recours et le motiver. Pour le président du comité de supervision, les candidats non retenus qui n’auraient pas formé de recours jugé acceptable à la date du lundi 07 mars 2022 à 18 heures seront définitivement éliminés et la liste finale des candidats sera publiée le mercredi 09 mars 2022. Par conséquent, la liste provisoire des présélectionnés a été publiée le vendredi 04 mars 2022. La formulation des recours prendra fin le 07 mars et le 08 mars, il sera procédé à la liste finale des candidats présélectionnés. Le test psychotechnique et les épreuves écrites uniquement pour les candidats au poste de secrétaire exécutif de mairie aura lieu le samedi 12 mars. Par ailleurs, les résultats seront publiés sous réserve de l’enquête de moralité le vendredi 18 mars. A noter que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, il est créé un fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies qui vise à renforcer et améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives et techniques dans les soixante-dix-sept 77 communes du Bénin. Démarrées le 19 février 2022, les différentes épreuves organisées à l’intention des candidats, à cet effet de l’établissement de la liste d’aptitude, ont été annulées en raison des plaintes enregistrées relativement à l’évaluation des dossiers des candidats afin de garantir les mêmes chances à tous.

Alban Tchalla( Coll.)