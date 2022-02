Pour avoir restitué une somme de 14 millions FCFA ramassée par terre: Le jeune Baraka Amidou décoré

Le Préfet du Département du Borgou Mama Djibril Cissé a décoré Baraka Amidou, le jeune cultivateur qui a restitué la somme de 14 millions FCFA après l’avoir ramassée. C’était ce mardi 15 février 2022 dans la commune de Sinendé qu’il a reçu une attestation de reconnaissance et une enveloppe financière. Le Préfet Mama Djibril Cissé a salué le geste extraordinaire de plus en plus rare de Baraka Amidou. Il a ramassé une somme de 14 millions francs CFA et l’a rendu intact au propriétaire après avoir été informé de cette perte. Cet acte d’intégrité et d’honnêteté dont a fait montre le jeune cultivateur n’est pas passé inaperçu. Ces mérites ont été reconnus par l’autorité préfectorale, qui lui a décerné une attestation de reconnaissance. Baraka Amidou est un cultivateur, marié et père de 5 enfants. A le croire, il ne serait pas à sa première action. Il aurait déjà restitué par le passé une somme de 9 mille francs CFA ramassée à la sortie d’une mosquée. A l’occasion de cette cérémonie, le Préfet du département du Borgou a instruit la jeunesse béninoise à suivre ce bel exemple de Baraka Amidou.

Assise Agossa (Coll.