Fédération de Handisport: Homeky et Tognifodé marquent le soutien du gouvernement aux athlètes paralympiques du Bénin

Les ministres avec les responsables de la fédérations devant les matériels remis

Le mercredi 9 février 2022 restera graver dans l’histoire du handisport béninois. Et pour cause, les responsables de la fédération béninoise de handisport ont reçu et ceci pour la première fois, un don de matériels sportifs du gouvernement (précisément du ministère des sports). Lesdits matériels mobilisés par la direction du sport et de la formation sportive que dirige Okry Nouvignon ont été remis lors d’une cérémonie co-présidés par le ministre des Sports Oswald Homeky et son collègue des Affaires sociales, Véronique Tognifodé. Il s’agit de quatre ballons de basket; quatre jeux de maillot complet de basketball; quatre différents chasubles (jeu de 15); quatre paires de genouillère ; quatre paires de coudière ; quatre boules de masse de 3 kg; quatre boules de masse de 4kg; quatre boules de masse de 5kg et de douze équipements spécifiques. Un important lot qui comble le président Abdel Rahman Ouorou Baré et le siens. «Cette action témoigne la volonté du Gouvernement de voir les personnes handicapées et plus particulièrement les sportifs, s’épanouir», a d’abord souligné le président Ouorou Barè avant de souhaiter que «cette dynamique dans laquelle les deux ministères sont actuellement se poursuive. Cela sera bénéfique pour les personnes handicapées que nous avons le devoir d’accompagner». Il a également précisé que c’est une manière pour les Ministres de les encourager à mieux faire. Le directeur du sport et de la formation sportive (Dsfs), Okry Nonvignon a fait savoir à l’assistance que, le ministère a pris les dispositions pour que toutes les catégories de personnes handicapées soient prises en compte. Quant à la ministre des Affaires sociales, Véronique Tognifodé, elle a remercié son collègue pour tout ce qu’il met en œuvre pour la promotion et la mise en valeur du handisport. «Je sais compter sur votre patriotisme et votre humanité pour conduire avec abnégation, les actions de promotion du sport, qui est un moyen d’intégration et d’inclusion des personnes handicapées», a-t-elle rappelé avant de plaider pour l’implication massive des femmes et des filles porteuses de handicap dans les projets sportifs. Le patron du sport béninois, Oswald Homeky a, de son côté, fait savoir que «la remise de ce lot d’équipements sportifs au comité paralympiques est une matérialisation modeste et concrète, du hautement social annoncé par le Président de la République». Il a ensuite promis que ce geste du gouvernement «sera répété les fois à venir». A souligner que cette remise entre dans le cadre de la réalisation de l’activité « organiser des sessions de sensibilisation à la pratique sportive au profit des personnes handicapées et de petites tailles » pour lequel le Ministère des Sports avait mis à la disposition de la fédération une somme de quatre millions (4.000.000) de Francs cfa.

Anselme HOUENOUKPO