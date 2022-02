Maraichage à Abomey-Calavi : Le Maire Angelo Ahouandjinou échange avec les acteurs secteur

Le développement du secteur maraicher dans la commune d’Abomey-Calavi est une préoccupation majeure pour la première autorité de cette ville. Et pour appréhender le fonctionnement du secteur font face au quotidien, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou a tenu une séance de travail avec les acteurs, le mercredi 09 février 2022 à la salle du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi. A ce rendez-vous, ces producteurs de produits vivriers ont rappelé les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils ont fait part des difficultés qu’ils rencontrent, et sollicité l’accompagnement du maire et de son conseil communal pour l’amélioration de leur condition de travail, gage d’un bon rendement et d’un accroissement agricole au service du développement de la cité-dortoir. Répondant aux préoccupations des uns et des autres, le Maire a déploré le manque d’unité et de communication entre les producteurs avant de leur dire les attentes du conseil communal. «Nous venons de conclure un partenariat avec l’Institut national de Recherche Agricole du Bénin (INRAB) afin que vous bénéficiez désormais du soutien scientifique et technique pour l’amélioration de votre travail. Les machines sont déjà sur le territoire d’Abomey- Calavi. Les transformations se feront désormais sur notre propre territoire. Plus de planches à vendre désormais dans notre commune. Nous devons nous réorganiser et mettre chaque chose à la place qu’il faut. Nous ferons le tour sur vos sites de travail afin de mettre la lumière sur tout ce que vous faites. Nous réfléchissons déjà sur le lieu où vous resterez pour la commercialisation de vos produits. Retenez qu’aucun projet ne viendra à vous sans passer par la mairie. Je me réjouis déjà que vous êtes en coopérative. Le financement se fera par coopérative. Nous avons déjà sensibilisé la population par rapport à la consommation des engrais. À partir de maintenant, nous formons un brassage pour un travail harmonieux », a informé le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou qui envisage renforcer davantage le partenariat entre la mairie et les maraîchers en vue de les impliquer pleinement dans les actions de développement pour le bien-être des populations d’Abomey-Calavi.

Anselme HOUENOUKPO