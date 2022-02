Réfection des salles de classe: La TAM Irène Béhanzin en visite dans plusieurs écoles de Cotonou

La TAM constate l’effectivité de la réfection dans une école de Cotonou

Dans sa vision de mettre les enseignants et apprenants de la ville de Cotonou dans des conditions d’études plus confortables afin de maximiser les taux de réussite aux divers examens, le Conseil municipal sous l’égide et le leadership éclairé du Maire Luc Sètondji Atrokpo, a lancé un vaste chantier de construction, de reconstruction et de réfection d’infrastructures scolaires sur toute l’étendue du territoire de la ville. Il s’agit concrètement d’un projet de construction de 37 modules de classes avec bureau et magasin d’une part et de réfection de 30 modules de salles de classe qui étaient dans un état de délabrement très avancé d’autre part. C’est donc pour constater l’effectivité de ces travaux que la Troisième Adjointe au Maire Irène Béhanzin, a entamé le mercredi 9 février 2022 une tournée dans les écoles bénéficiaires. Elle était accompagnée d’une délégation composée du Chef de Cabinet du Maire Dr Joseph Josué Mehou, du Directeur Adjoint des Services Techniques M. Modeste Accrombessi et de plusieurs autres cadres techniques de la ville. Au total, pour le compte de cette première journée, quatre écoles ont été visitées par Mme la 3éme Adjointe au Maire et son équipe, en présence des Adjoints au Maire, Chefs des différents arrondissements concernés. Il s’agit des écoles primaires publiques de Yagbé, Akpakpa marché, Vodjè Kpota et Agla centre, situées respectivement dans les le 1er, 4ème, 12ème et 13ème arrondissements. Sur chacun des sites visités, les enseignants et apprenants manifesté leur contentement à l’endroit des autorités. Ils se sont dits très ravis des différents travaux qui ont été réalisés dans un délai raisonnable. Ils ont félicité et remercié le Maire Luc Sètondji Atrokpo pour son sens d’écoute et son pragmatisme, avant de soumettre de nouvelles doléances à l’endroit des autorités. C’est le même sentiment de joie qui a animé la Troisième adjointe au Maire qui a dit toute sa satisfaction de voir aboutir ce projet qui tient particulièrement à cœur tous les membres du Conseil municipal. Elle a, au nom du maire, rassuré les acteurs de l’éducation que leurs nouvelles doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourd. Elle a promis rendre compte fidèlement à la Première autorité municipale qui ne tardera pas à donner les instructions nécessaires.

Rastel DAN