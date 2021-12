Promotion de la recherche et de l’entrepreneuriat: Le vaste projet Sèmè-City délocalisé à Ouidah

Initialement prévues pour être érigées sur un site de 189 ha dans la commune de Sèmè-Podji, les infrastructures de Sèmè-City le seront finalement sur un domaine de 336 ha dans la commune de Ouidah où l’espace nécessaire et convenable a été obtenu. Ainsi en a décidé le Conseil des Ministres de ce mercredi 22 décembre 2021 qui a autorisé la contractualisation pour les études de planification urbaine, d’aménagement, de programmation architecturale de Sèmè-City à Ouidah, et de suivi des travaux de viabilisation de la tranche 1 portant sur 150 hectares du site. Le changement de site étant acté, le Conseil a autorisé le recours au cabinet qui avait été mandaté pour la réalisation des travaux préalables au démarrage des constructions. Ces dernières vont permettre à Sèmè-City de disposer de ses propres installations et d’accueillir de nouveaux partenaires d’envergure, pour développer des programmes plus ambitieux de formation, recherche et entrepreneuriat. A noter que les principaux points de modification induits par le changement de site qui en découlent s’inscrivent dans une logique d’optimisation de la programmation architecturale.

Laurent D. Kossouho