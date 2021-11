COP 26: La Mairie de Cotonou et la CCI Bénin rehaussent le secteur privé

Le Ministre du Cadre de Vie entouré des acteurs du secteur privé de Cotonou présents à Glasgow

Plus d’une dizaine de dirigeants d’entreprises du Benin mobilisées dans le cadre d’un partenariat inédit entre la Ville de Cotonou et la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), ont fait le voyage de Glasgow. Leur présence à la Cop 26 a été un atout à travers la promotion du secteur privé de la ville de Cotonou, l’accompagnement et le soutien tactique à leur croissance. Ce partenariat trouve écho dans la vision et l’ambition du Maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, de faire de la ville une Plateforme d’innovations et d’opportunités pour le développement durable. En effet, l’administration municipale travaille avec l’Etat central et ses principaux partenaires pour construire une ville tournée vers l’avenir, et qui préserve aujourd’hui, les ressources de demain. En initiant le partenariat entre la CCI Bénin et la ville de Cotonou dans le cadre de la COP 26, les deux institutions se donnent la main pour conduire des actions concertées visant à structurer les projets de développement de la ville qui peuvent impliquer le secteur privé, identifier et trouver des technologies durables et des partenaires d’exécution du Secteur Privé (national et international), mobiliser des partenaires et des mécanismes alternatifs de mobilisation de ressources. A Glasgow, les chefs d’entreprise du Bénin ont toutefois été des participants de premier plan à de nombreux événements supplémentaires qui ont eu lieu pendant les deux semaines. Ils ont été impliqués, tout comme d’autres acteurs non étatiques dans des sessions d’échange et des meet-ups destinés à réunir des partenaires qui auraient tout intérêt à travailler/collaborer ensemble. Les entreprises béninoises qui ont pris part à cette édition de la COP 26 avaient plusieurs autres atouts. Elles ont reçu l’assistance technique de la part de la Mairie de Cotonou et des experts du Comité de la CCI Bénin pour l’Industrialisation, en vue de développer et affiner leurs projets, de façon à les aligner sur les priorités environnementales des investisseurs d’impact à rencontrer au cours de la COP 26. Elles ont également co-développé et porté aux côtés des équipes de la Mairie de Cotonou, plusieurs des projets prioritaires contenus dans le Plan Stratégique de la Ville « Cotonou Demain ». Partout au rang des partenaires, cette initiative béninoise consistant à impliquer son secteur privé a été saluée. L’idée d’un partenariat stratégique entre la ville de Cotonou et son secteur privé a rassuré de nombreux partenaires et a servi d’accélérateur pour décupler l’intérêt des partenaires comme la BOAD, le Fonds Vert pour le Climat, et autres.

Laurent D. Kossouho