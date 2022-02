Numérique: La CCI-Bénin et la SBIN vont proposer des solutions de digitalisation aux entreprises

Les entreprises béninoises, toutes catégories confondues bénéficieront bientôt de solutions technologiques adaptées en vue de leur digitalisation. C’est ce qui ressort du partenariat signé ce jeudi 24 février 2022 entre la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) SA. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la CCI-Bénin à Cotonou en présence du secrétaire général de l’institution Raymond Adjakpa Abilé, la Directrice Générale de la SBIN, Nogoye Thérèse TOUNKARA, ainsi que les cadres des deux institutions. « Nous sommes heureux et fiers de de la signature de cette convention qui viendra contribuer à la digitalisation, à l’amélioration de la performance et de la rentabilité des entreprises », a expliqué le Secrétaire Général de la CCI Benin à l’occasion de cette cérémonie. Le partenariat signé permet à la CCI-Bénin de faciliter la digitalisation de toutes les entreprises, qu’elles soient TPE, PME/PMI ou grandes entreprises. La SBIN S.A. est le seul opérateur global actuellement sur le marché. Elle apportera son appui pour permettre par exemple que les entreprises de stocker leurs data sur le cloud à bas prix, de gérer leur standard téléphonique sans trop de casse-tête ainsi que d’autres services liées au numérique. Le partenariat signé ce jeudi fait suite à d’autres initiatives menées par l’institution consulaire pour consolider la digitalisation des entreprises béninoises. L’une des plus récentes est la facilitation de l’extension en .bj offerte gratuitement cette année pour les entreprises, grâce à un partenariat avec la société JENY-SAS.

Olivier ALLOCHEME