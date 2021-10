Pour son premier Conseil d’arrondissement: Sènamy Christelle Dan et les élus locaux font bloc pour développer Godomey

Nommée il y a quelques semaines pour assurer l’intérim de Léon Kpobli, Sènamy Christelle Dan s’attèle déjà à rassurer les plus sceptiques du choix porté sur sa personne pour conduire les destinées du plus grand arrondissement d’Abomey-Calavi, Godomey. La Deuxième adjointe au maire de la commune a saisi l’occasion de son premier contact avec les élus locaux pour réitérer son engagement à répondre efficacement aux problèmes des populations de la localité. C’était le mardi 12 octobre dernier au siège dudit arrondissement.

Ce premier conseil d’arrondissement aura été une réussite pour la nouvelle Cheffe d’arrondissement de Godomey, au regard de la forte mobilisation des 49 conseillers locaux, de la présence des conseillers communaux entre autres, Obed Couton, Damien Hounguè, Thomas Tapé, Raouf Yessoufou, Delphin Hougbandan, Ambroise Gohoungo, et du nouveau Commissaire de Police de la localité, le Capitaine Aimé Sèmègan, pour échanger sur les maux qui minent le développement de Godomey. En effet, il s’est agi pour cette première prise de langue de recenser les besoins des populations de Godomey en vue de leur prise en compte dans le budget communal 2022. Une tâche assidument remplie par les administrés. A tour de rôle, les élus locaux ont égrené leur chapelet de doléances liés notamment à la construction d’infrastructures scolaires, de marchés, d’aires de jeux, d’ouverture de voies pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens, l’extension du réseau électrique dans plusieurs quartiers de Godomey, la fourniture d’eau courante, la franche collaboration avec les forces de l’ordre pour renforcer la sécurité dans les différentes localités, le lotissement et recasement des parcelles, l’amélioration des conditions de travail des élus locaux à travers la construction de sièges des conseillers locaux, la résolution de certains conflits entre Cococodji et la commune de Ouidah. Face à ces doléances, la CA intérimaire de Godomey a réjoui les cœurs en promettant ne ménager aucun effort pour que des solutions efficaces soient apportées aux doléances. « Nous vous rassurons que ces préoccupations seront prises en compte. Des actions se feront de façon efficace à court, moyen et long terme. Nous mettrons les bouchées doubles pour la prise en compte de ces intérêts dans le budget communal. Les besoins ainsi élaborés seront ensuite défendus pour leur intégration au budget 2022 de la commune d’Abomey-Calavi », a-t-elle martelé sous les ovations de l’assistance. Un engagement qui a rassuré les élus communaux et locaux, fiers du nouveau jour qui se lève sur l’arrondissement de Godomey. Saisissant l’occasion de cette rencontre avec l’ensemble des responsables des 49 quartiers de Godomey, le Capitaine Aimé Sèmègan a également rassuré de la disponibilité de ses agents pour assurer une meilleure sécurité aux populations de Godomey.

Rastel DAN