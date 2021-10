Annonce de la création d’un nouveau parti: Théophile Yarou et autres créent La Nouvelle Alliance samedi

La ville de Parakou abrite samedi le congrès constitutif d’un tout nouveau parti dénommé La Nouvelle Alliance. A la manœuvre principale, Théophile Yarou, ex ministre de la défense sous Boni Yayi, et jusqu’à récemment membre influent du pari Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) dirigé par Paul Hounkpè qui en est le Secrétaire exécutif national. Ce cadre natif de Parakou a décidé de prendre désormais son destin en main en compagnie de plusieurs autres ex membres Fcbe dont Clément Adéyèmi Kouchadé et Laure de Faton. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le président du comité d’organisation, Clément Adéyèmi Kouchadé a tenu à préciser que « compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, et dans le but de respecter les gestes barrières, le nombre de participants est strictement limité ». Mais il a aussi rassuré que l’intégralité des travaux de ce congrès sera relayé sur les différents canaux digitaux.

Christian Tchanou