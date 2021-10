Programme Young Leaders 2021: L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla célèbre les sept lauréats béninois

Photo de famille au terme de l’audience avec l’Ambassadeur Agbangla

L’Ambassadeur du Bénin près la France, Eusèbe Agbangla a reçu, ce mardi 5 octobre, les lauréats béninois de l’édition 2021 du programme Young Leaders, en présence des responsables de la French-African Foundation (Faf) et du Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique, Wilfried Lauriano Do Régo. A cette occasion, le diplomate a adressé ses vives félicitations à ses hôtes. « Au-delà de la lettre de félicitation que j’ai bien voulue, au nom du Président de la République et du Gouvernement béninois vous adresser, l’Ambassade a décidé d’avoir cet échange direct avec vous, pour vous célébrer, vous exprimer toute notre fierté et entrevoir quel type de partenariat, elle peut établir avec vous, tous domaines et compétences confondues, pour vos contributions de qualité à l’œuvre de développement économique et social amorcée dans notre pays commun, le Bénin depuis 2016 », a expliqué l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla. Et au Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique, Wilfried Lauriano Do Régo de saluer ces lauréats qui constituent, pour lui, « une génération qui fait bouger les lignes et qui permet d’obtenir des victoires contre les préjugés contre l’Afrique … des Ambassadeurs de l’Afrique ». Quant à Khaled Igué, il a affirmé que le Bénin est « un petit pays mais avec de grands talents », puisque sept des cent Young Leaders désignés sur 300 candidatures, sont des Béninois. A noter que ces sept Young Leaders béninois ont été invités au Sommet France-Afrique de Montpellier qui aura lieu ce vendredi 8 octobre 2021. L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla a saisi l’occasion pour les convier au repositionnement du Bénin dans ses relations avec la France au regard des acquis des cinq ans du Chef de l’Etat Patrice Talon.

Laurent D. Kossouho