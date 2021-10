Ministère du cadre de vie pour une ville sans carbone: Plusieurs plants mis en terre le long des artères de la place IDI à Akpakpa

La commémoration de la 36e journée mondiale de l’habitat, dont le thème est : «Accélérer les actions urbaines, suit son cours au Bénin. Après son lancement officiel le lundi 4 octobre, cette édition voit plusieurs activités menées. C’est ainsi que le mardi 5 octobre 2021, des cadres du ministère du cadre de vie, accompagnés des membres de l’Ong Ayédu et des agents en charge des forêts au Bénin ont mis en terre plusieurs plants. Ladite opération qui entre dans le cadre du projet asphaltage et de la mise œuvre du programme de la foresterie urbaine a eu lieu sur les axes qui entourent la place Idi d’Akpakpa. Constant Houndénou, Conseiller Technique du Développement Durable du MCVDD, représentant le ministre José Tonato, a après avoir procédé à la mise en terre des plants avec l’appui des acteurs présents, attiré l’attention de tous les béninois sur l’écocitoyenneté. «Les villes sont comme nos maisons. Il faut que chaque fois, on jette un coup d’œil pour savoir si les plantes sont arrosées et comment elles grandissent. C’est le seul héritage que nous laisserons à ceux qui viendront après nous », a-t-il conseillé avant d’ajouter «l’existence d’un nombre important d’arbres dans les villes va permettre de séquestrer plus de carbone et avoir des villes résilientes, des villes durables, pour une bonne produire de la richesse nationale». Le directeur général de l’habitat et de la construction, Victor Ananouh a pour sa part, cette opération vise à ombrager tous les artères prévues dans le PAG. A souligner qu’en procédant ainsi, le ministère et le gouvernement contribuent à l’atteinte de l’objectif 11 qui est couplé à l’objectif 13 (les changements climatiques) des ODD. Également que cette action va se poursuivre durant toute l’année.

Anselme HOUENOUKPO