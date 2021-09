Vie des partis politiques: Le JAED de Parakou et des jeunes leaders de Tchaourou se rallient à Moele-Bénin

Les responsables du bureau politique de Moele-Bénin et les responsables des jeunes qui ont fait le ralliement au parti des élites

Le Mouvement des jeunes Africains engagés pour le Développement (JAED) de Parakou et le Collectif des Jeunes Leaders des Arrondissements de Bétérou, Kika et Sanson dans la Commune de Tchaourou ont officialisé leur ralliement au parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin, Moele Bénin. C’était au détour d’une cérémonie qui a eu lieu au siège départemental du Borgou de Moele-Bénin à Parakou en présence des membres du bureau politique du parti que préside Jacques Ayadji.

Ils n’ont pas été démarchés par le parti Moele Bénin. Ils ont suivi le système partisan depuis son avènement et après avoir fait le scannage de l’atmosphère politique béninoise, ils ont décidé de faire leur ralliement au seul parti qui répond à leur aspiration, le parti Moele Bénin. Eux, ce sont le Mouvement des jeunes Africains engagés pour le Développement (JAED) et le Collectif des Jeunes Leaders des Arrondissements de Bétérou, Kika et Sanson dans la Commune de Tchaourou. Le JAED lui, est un mouvement de jeunes gens basé dans la 8ème circonscription électorale, avec toutefois des ramifications dans d’autres communes du Nord-Bénin. Selon les explications du Coordonnateur départemental Borgou de Moele Bénin, Evariste Akakpo, cette cérémonie de ralliement est un événement majeur dans la vie de la coordination Moele Bénin du Borgou. « Nous sommes heureux de cette belle aventure qui commence aujourd’hui et pour lequel vous êtes tous témoins pour une plus grande ouverture du parti Moele Bénin dans le septentrion », a-t-il précis. A sa suite, le secrétaire général du parti, Juste Agnoro a rappelé que cette cérémonie est la preuve de ce que 2023, c’est maintenant. « La magie de Moele Bénin, c’est d’anticiper pour tout. Nous avons choisi l’anticipation parce que pour agir, il faut de la vision. Mais, la caractéristique majeure d’un visionneur, c’est l’anticipation. Nous avons décidé de lancer l’assaut pour 2023 et cet assaut, nous allons le lancer avec les jeunes du JAED et les jeunes de Tchaourou. Pour Moele Bénin, la jeunesse doit être proactive tout en restant patient », a martelé le SG Juste Agnoro qui a souhaité le bienvenu à ces mouvements de jeunes et les à inviter à travailler pour que 2023 soit maintenant.

Il est important de rappeler que le JAED s’est donné pour mission de travailler pour le développement à la base, d’œuvrer à l’enracinement de la solidarité sociale, etc. Travaillant depuis des années dans la discrétion, ils ont eu le temps de bien s’enraciner à la base avant de se révéler au public avec leur adhésion au Parti Moele-Bénin. Leur adhésion à Moele-Bénin a été conduite par leur parrain Adam Tairou et sous la présidence d’Abass Salifou. Ce dernier a exprimé sa satisfaction et sa joie d’appartenir ensemble avec ses paires du JAED, au parti Moele Bénin pour un avenir politique meilleur. Pour ce qui est du Collectif des Jeunes Leaders des Arrondissements de Bétérou, Kika et Sanson, ils ont estimé qu’ils ne se retrouvaient plus dans le discours et les actes des acteurs politiques de leur milieu. Ainsi, après analyse de l’échiquier politique national, ils ont décidé avec tous leurs militants de rejoindre le Parti des élites dont les actions forcent l’admiration.

Yannick SOMALON