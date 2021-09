eux Paralympiques Tokyo 2020: MOOV AFRICA encourage les deux représentants béninois après leur retour

Les athlètes paralympiques du Bénin ayant pris part aux derniers jeux paralympiques Tokyo 2020 ont, après leur retour au bercail, été reçus par le directeur général de MOOV AFRICA. Cette rencontre, selon le président du comité national paralympique (CNP) du Bénin, Abdel Rahman OUOROU BARE, était pour le Directeur Général de MOOV AFRICA M. Omar NAHLI avec ses collaborateurs, de témoigner leur reconnaissance aux deux athlètes béninois pour avoir représenté le Bénin à ces jeux et aussi pour avoir amélioré leurs performances. MOOV AFRICA par cette action a voulu aussi reconnaitre les efforts consentis par ces athlètes pour avoir retenu la confiance du Comité International Paralympique qui les a identifiés afin de prendre part à ces jeux. «Cette rencontre prouve aisément que nous ne sommes pas seuls dans notre combat quotidien de valorisation de la personne handicapée. Nous ne sommes pas seuls car MOOV AFRICA est avec nous et nous « regarde ». Cela est à son actif et à l’assumation de sa responsabilité sociétale », a déclaré le président Rahman OUOROU BARE qui souligne que c’est une bonne chose que MOOV AFRICA ait décidé de les «accompagner dans la pratique des sports paralympiques qui reste un puissant moyen d’inclusion sociale et de changement de regard sur la personne handicapée». A rappeler qu’à ces jeux paralympiques de Tokyo 2020, ATCHIBA Faysal s’est classé 12e mondial et HOUNDALOWAN Marina, 13e mondial. Une prouesse à l’actif du comité et de ces athlètes, qui, ont dû se mesurer à des athlètes qui, pour la plus part sont des professionnels dans leurs domaines et supportés par des gros sponsors mondialement reconnus.

Anselme HOUENOUKPO