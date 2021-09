Municipalité de Cotonou: Les nouveaux bacheliers du 7ème arrondissement orientés sur leurs choix universitaire

La Cheffe du 7ème arrondissement Iris Boco et les cadres de la municipalité de Cotonou

La Cheffe du 7ème arrondissement Iris Boco a initié, une journée d’orientation au profit des nouveaux étudiants de la ville de Cotonou en général, et ceux de son arrondissement en particulier. Cette rencontre qui a connu la présence du deuxième adjoint au Maire Gatien Adjagboni représentant le Maire de Cotonou et le préfet du Littoral Alain Orounla, parrain officiel de l’évènement a pour objectif de permettre aux nouveaux bacheliers et étudiants de faire des choix judicieux qui leur évitent de se perdre dans leur cursus universitaire, et d’avoir à terme des difficultés pour leur insertion dans la vie professionnelle. Au cours de leurs exposés, les différents communicateurs ont, à tour de rôle et selon leurs qualités, pris la parole pour informer, renseigner et conseiller les nouveaux étudiants sur les filières porteuses d’avenir. Très ravis et rassurés des riches renseignements reçus, ces nouveaux bacheliers sont répartis requinqués et satisfaits de l’initiative de Iris Boco qu’ils souhaitent pérenne. Il faut noter que cette journée d’orientation a été initiée suite au salon national de l’orientation professionnelle et de l’inclusion financière tenu du 23 au 25 août 2021.

Edwige Totin