Assemblée Générale Élective à la FBBB: Onifadé candidat à sa propre succession

Le président sortant, Ismahinl Onifadé

La tenue de l’Assemblée générale élective, le samedi 18 septembre 2021, à Porto-Novo se précise. En effet, la commission électorale après étude des différentes candidatures aux différents postes a remis la liste des personnes retenues pour ce rendez-vous important de la famille de la balle au panier béninoise au secrétariat général de la fédération qui l’a rendu public le jeudi 9 septembre 2021. Au poste de président, on note deux postulants. Le premier est le président sortant, Ismahinl Onifadé. Candidat à sa propre succession, il est challengé par l’ancien Président Alex Abdul Paraïso qui nourrit de nouvelles ambitions de diriger cette fédération. Le combat s’annonce rude à ce poste, car le Président sortant est crédité d’un bilan élogieux devra se défaire de son adversaire de tous les temps. En dehors du poste du président, 8 différents postes sont également en compétition. Et ils sont 20 candidats à vouloir les briguer. La grosse surprise est l’absence des candidatures de Ganiyi Bakary 1er Vice-président de la Fédération béninoise de Basket-ball (Fbbb) et Président du Comité transitoire de la Ligue professionnelle de Basketball; du Secrétaire général sortant, Martin Djogui et du Trésorier général Isaïe Zekpa. Selon les renseignements, Ganiyi Bakary a renoncé à sa candidature au profit de sa nouvelle haute fonction professionnelle. De même, l’ancien Sg Martin Djogui et le Trésorier sortant Isaïe Zekpa ont évoqué une décision personnelle et sage de laisser la place à des cadres plus jeunes après une vingtaine d’années de bons et loyaux services rendus à la discipline.

Pour ce qui est des autres postes, on a les deux postes de vice-présidence, le secrétariat général et son adjoint, la trésorerie générale et son adjoint et les responsables à l’organisation.

Anselme HOUENOUKPO