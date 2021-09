Préparatif match Loto-Popo vs Nouadhibou FC: Gaston Zossou rassure sur les ambitions du club béninois

Champion du Bénin, LOTO-POPO représentera le pays pour le compte de l’édition 2021-2022 de la Ligue des champions de la CAF dont les tours préliminaires démarrent le week-end du 11 et 12 septembre prochains. Selon le tirage au sort, le représentant béninois sera face au Nouadhibou FC, champion de la Mauritanie. Et en prélude à la manche aller de cette double confrontation, le Directeur général de la Loterie nationale du Bénin (Lnb) et président de Loto-Popo, Gaston Zossou, a animé une conférence de presse ce mercredi 8 septembre 2021, dans les locaux de la Lnb à Cotonou. A ce rendez-vous, Gaston Zossou a informé sur les ambitions du club dans cette compétition africaine des clubs et surtout sur l’organisation du match. «Pour cette première aventure, nous n’avons pas du tout l’intention de faire piètre figure», a-t-il laissé entendre avant de rassurer que lui et les siens donneront tout. «Nous avons l’intention de tout donner. Nous voulons que le nom de notre équipe soit prononcé pas que sur le continent, mais dans tout le monde. Et pour cela, nous nous donnons déjà les moyens qu’il faut», at-il informé. Gaston Zossou a aussi émis le vœu d’une «victoire propre» de son équipe lors de cette première manche. «Je veux une victoire propre. J’ai le droit de rêver. On est déterminé et résolu», ajoute le président qui n’a pas manqué d’informer que l’organisation dudit match ne souffrira d’aucune ambiguïté. «Car, nous sommes prêts tant côté organisation pratique, qu’au niveau de notre effectif », a souligné le Directeur général de Lnb Gaston Zossou qui pour avait à ses côtés, le coach Mathias Déguénon et le capitaine de l’équipe, Patrick Sédjamè, sans oublier le Directeur sportif du club, l’ex international marocain, Abdeslam Ouaddou. A souligner que le match aura lieu au stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, le samedi 11 septembre 2021.

Anselme HOUENOUKPO