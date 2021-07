Championnat amateur de football: Volcan FC champion de la Ligue Atlantique

Le président de la Ligue Atlantique de football remettant le trophée au capitaine de l’équipe championne

Le champion de la saison 2020-2021 de la Ligue Atlantique de football a nom Volcan Fc. En effet, prenant part au championnat régional amateur dans la Ligue Atlantique, ce club a décroché le titre à l’issue de la finale jouée le samedi 24 juillet sur le terrain du campus d’Abomey-Calavi. Ceci au bout du suspense (1-1, Tab : 5-4). Ce sacre, la première dudit club dans l’histoire de la Ligue Atlantique, a été obtenu au détriment de Ouidah Académie. Il va permettre au club du coach Ayao Olivier Mahougbé de représenter la Ligue Atlantique à la phase nationale du championnat amateur, afin de connaître les promus pour la Ligue 3.

Pour ce qui est du déroulement de la rencontre, il faut dire que les joueurs de Volcan FC très engagés ont été les premiers à se signaler. Prenant d’assaut le camp de Ouidah Académie, ils ont eu gain de cause en ouvrant le score trois minutes après le premier quart d’heure de jeu par l’entremise de Mathias Ahissou (1-0, 18’). Mais, ils n’ont pas pu consolider leur avance avant la pause et dépourvus de solutions, ils se sont fait rattraper à la deuxième partie. Farouck Alassane à la 67e minute a obtenu l’égalisation pour son équipe. 1-1, les deux formations n’ont pas réussi à augmenter le score. Et c’est aux tirs aux buts qu’elles se sont départagées. « On a réussi, on l’a fait… C’est incroyable. Quand je repense à d’où l’on vient », se réjouit le coach de Volcan FC, Ayao Olivier Mahougbé avant d’indiquer «notre objectif, c’est la montée en D3. Nous allons très tôt nous mettre au travail, pour emboîter les pas à Sitatunga». Heureux du dénouement de cette compétition qui a désigné le représentant de la Ligue Atlantique, le président Charles Titigoueti a fait savoir que son ambition est savoir qu’au terme de la phase nationale que sa Ligue est bien représentée. «Je félicite les deux équipes pour le beau jeu. Maintenant, je nous invite tous à soutenir Volcan FC pour qu’il fasse honneur à notre Ligue tel l’a fait Sitatunga par le passé au terme de la phase nationale», a-t-il exhorté donnant rendez-vous à la prochaine saison.

Anselme HOUENOUKPO