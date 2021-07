Championnat national scolaire : La Phase finale du football bat son plein à Grand-Popo et Lokossa

Les autorités au lancement de championnat national scolaire

Inscrit dans le projet Classes sportives, le championnat scolaire tient la phase nationale de la discipline de football, dans les villes de Grand-Popo et Lokossa. Le lancement officiel de cet évènement qui marque le début d’une belle histoire de football au Bénin et en Afrique a eu lieu le samedi 24 juillet 2021, au stade de Grand-Popo.

Priorité de la FIFA et du gouvernement béninois, la pratique du football dans les établissements scolaires est une réalité. En effet, porteur des projets Classes sportives et football for school, les deux l’institution du football mondial et le gouvernement béninois ont signé un mémorandum qui s’est matérialisé par l’organisation du championnat de football scolaire. Et après la phase départementale, le comité d’organisation locale a regroupé les équipes championnes pour la phase nationale. Ladite phase prendra fin le vendredi 30 juillet. Pour le match inaugural, l’équipe de Lalo a battu celle de Houègbo par le score de 1-0. L’unique réalisation de cette rencontre a été l’œuvre de Ronaldo Sodji à la 10e minute. Suite à cette rencontre, le match des filles a opposé le Ceg Ikpinlè au Ceg Grand-Popo. Et ce sont les filles de Grand-Popo qui se sont imposées.

Avant ces rencontres, il y a eu la cérémonie officielle de lancement. Et au cours de celle-ci, Jocelyn Ahyi, maire de la ville de Grand-Popo a informé que «c’est un honneur» pour sa commune d’abriter un évènement pareil. «C’est un honneur que vous nous faites en choisissant notre ville pour accueillir une si grande manifestation sportive. Je salue le leadership du président de la république et celui du ministre des sports, sans oublier les responsables de la FIFA qui ont fait aboutir à la tenue de cet évènement. Durant toute une semaine, les jeunes vont exprimer leur talent. Ce qui cadre parfaitement dans la droite ligne de la volonté du gouvernement», a-t-il déclaré avant d’inviter tous les acteurs à faire preuve de fair-Play. Représentant la FIFA, Jean Mari Keny, Directeur des associations membres s’est dit heureux et fier de voir autant de jeunes réunis autour du football. «Notre vision est de rendre le football véritablement global», a-t-il fait savoir saluant l’action partenariale ayant été à la base du succès de cet évènement de la «victoire du football». Pour le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, c’est un évènement important pour le football mondial. «Il commence aujourd’hui au Bénin et il sera étendu à tous les pays du continent africain et pourquoi pas mondial», informe-t-il heureux de l’aboutissement de ce projet au Bénin et qu’il souhaite pérenne. Le ministre Oswald Homeky, pour sa part, a déclaré : «c’est une joie pour nous aujourd’hui de lancer cet évènement, le fruit de la volonté commune du président de la République du Bénin, Patrice Talon et du président de la FIFA, Giani Infantino qui ont signé cette convention». Il a ensuite souhaité une très belle compétition à tous les participants avant de confier qu’elle est «le début d’une belle aventure».

Cette phase finale regroupe 12 équipes féminines et 12 équipes masculines venues des 12 départements du pays. Elle va permettre à identifier les meilleurs talents et à le valoriser afin d’assurer une relève de qualité au sport football national.

Anselme HOUENOUKPO