Présidence de la République : Léandre Houngbédji devient porte-parole du gouvernement et SGA du gouvernement

Par décret N°2021-258 du 25 Mai 2021, portant nomination à la présidence de la République, Wilfried Léandre Houngbédji ancien Directeur de la Communication à la Présidence est nommé à une nouvelle fonction ce mardi 25 mai 2021. Il devient désormais Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Houngbédji était Journaliste au quotidien du service public « La Nation ». Écrivain béninois engagé, il est auteur de plusieurs livres à savoir « Liberté et Devoir de Vérité » (mai 2008), « Scandales sous Yayi » (décembre 2008 et 2011) et « Chroniques d’une élection annoncée fatidique » (décembre 2009). Ces compétences lui ont valu le poste du directeur de la communication à la présidence de la République depuis le 6 avril 2016.

Alban Tchalla (Stag.)