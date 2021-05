Premier Gouvernement du 2ème quinquennat de la rupture: Le PRD au gouvernement avec Raphaël Akotègnon à la décentralisation

Raphaël Dossou Akotegnon

Le premier gouvernement de Patrice Talon 2 est connu depuis la soirée du mardi 25 mai 2021. Sans grande surprise, ce nouveau gouvernement a été formé avec à peu près les 90% des membres du précédent gouvernement. Soit deux nouvelles entrées sur les 24 postes ministériels, une mutation pour l’ancien ministre de la décentralisation qui vient à la tête du ministère de l’Intérieur et la disparition du ministère de la Communication et de la poste. En effet, le président Patrice Talon a ramené presque tous les hommes et femmes qui ont travaillé avec lui durant le premier quinquennat. Vingt parmi ses 23 anciens collaborateurs ont été reconduits avec l’entrée au gouvernement du Parti du Renouveau démocratique. Le parti arc-en-ciel de Me Adrien Houngbédji est donc désormais au gouvernement et occupe le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il faut rappeler que le représentant du PRD au gouvernement en la personne du ministre Raphaël Akotègnon est un expert-comptable, ancien député ancien président de la commission des finances à l’Assemblée nationale et secrétaire général du PRD.

Alassane Séïdou muté de la décentralisation pour l’intérieur

Il fait partie pratiquement des plus heureux ou chanceux du gouvernement du président Patrice Talon. Tout comme ses collègues de l’économie et des finances, de l’énergie et de l’eau, et de la fonction publique nommées au premier loge dans le premier gouvernement du président Patrice Talon le soir du 06 avril 2016. Au départ ministre de la Santé, Alassane Séïdou a été muté au ministère des Infrastructures et des transports après le départ du gouvernement en juillet 2017 du ministre Hervé Hêhomey. Il conduit ce département des infrastructures et des transports jusqu’au lendemain des élections législatives de 2019 où le ministre Hervé Hêhomey refait son entrée au gouvernement. Alassane Séïdou ne retourne plus au ministère de la Santé, mais atterrit au ministère de la décentralisation, un poste qu’il avait occupé sous le régime de Boni Yayi. Alassane Séïdou revient dans le premier gouvernement de Talon2 avec comme poste, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Une troisième mutation en 5ans pour l’homme fort de Nikki qui visiblement fait partie des hommes de confiance du président Patrice Talon.

Yannick SOMALON