Formation du Premier Gouvernement du 2ème quinquennat de la rupture: Wadagni, Agbénonci, Tonato,… les intouchables de Patrice Talon

Comme des pièces importantes dans un château de cartes, le Chef de l’Etat Patrice Talon, a fait de certains ministres des piliers importants de son plan de développement du Bénin. Romuald Wadagni, Aurelien Agbénonci et José Didier Tonato sont entre autres, les trois mousquetaires du régime de la rupture qui ont logiquement été reconduits à leur poste respectif, pour les cinq prochaines années de la gouvernance hautement sociale de Talon. Ce choix assez logique ne se justifie pas seulement à la hauteur de leur proximité avec « Agbon non » mais aussi, au regard des belles performances enregistrées dans leur quartier ministériel. Et pour preuve, le ministre des Finances Romuald Wadagni, a assez fait parler du Bénin par sa bonne gestion des caisses de l’Etat. Dans sa course à la recherche de financement sur les marchés internationaux, le digne fils de Lokossa a réalisé au cours du premier quinquennat, des eurobonds au Bénin. Le premier de 700 millions d’euros, sur sept ans, avec un taux de 4,875 %, le second de 300 millions d’euros, sur trente et un ans, avec un taux de 6,875 %. C’est le signe que les banques internationales ont fait confiance au pays. Son pragmatisme a surtout permis au Bénin de dépasser les prévisions de recettes intérieures réalisées avant la crise sanitaire liée à la pandémie du covid 19. D’autres réalisations à mettre à l’actif du jeune ministre ont fait passer le Bénin au rang de pays à revenu intermédiaire, dont le PIB est supérieur à 1 250 dollars par habitant, deuxième pays ayant un taux de croissance positif en Afrique subsaharienne. Outre ces avancées saluées par les instances internationales comme le FMI et qui rassurent les investisseurs internationaux, la reconduction de Wadagni à la tête des finances béninoises aura un fort impact sur le nouveau mandat hautement social de Patrice Talon. Et pour cause, 2021 sera l’année du renforcement du tissu social « avec un volet de crédits qui s’établit à plus de 350 milliards pour les dépenses sociales prioritaires et un autre à plus de 760 milliards pour celles à sensibilité sociale », explique le ministre Wadagni, dans une interview accordée à Jeune Afrique. Les plus importantes sont la couverture intégrale des programmes de gratuité dans le secteur scolaire, la délivrance d’actes de naissance à plus de deux millions de Béninois, l’accélération du plan d’accès universel à l’eau pour tous d’ici à 2021, l’introduction d’un nouveau programme d’insertion dans l’emploi destiné à donner aux jeunes les aptitudes nécessaires pour voler de leurs propres ailes ou les compétences requises pour se faire recruter après deux années d’immersion en entreprise. Et, enfin, les subventions et autres appuis financiers aux ménages. À tout cela, s’ajoutent les mesures de soutien décrétées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Comme pour dire que Patrice Talon tient bien son homme des finances et croit en ses capacités en élargissant son portefeuille ministériel.

Y’a pas l’homme pour Agbénonci

Même si les sorties à l’international du Chef de l’Etat se sont faites rares depuis le début de l’année 2020, marquant l’expansion de la pandémie du coronavirus et l’adoption de mesures de confinement dans 90% des pays du monde, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurelien Agbénonci, est resté le plus inégalable à son poste. Après avoir ouvert les portes du Bénin à l’international et fait compté de nouveaux barons dans la liste des partenaires économiques, l’ancien représentant des Nations-Unies a pesé de tout son poids dans le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et ses partenaires au développement. En cinq années, il a fait souffler le vent du nouveau départ dans la maison des diplomates à travers la mise en route de la diplomatie économique au développement qui a révélé le Bénin à travers diverses réformes notamment, le renforcement de la carte diplomatique. Aurelien Agbénonci a également contribué à la relance des relations de coopération entre le Bénin et plusieurs pays d’Afrique. Le cas le plus récent est celui du géant de l’Est, le Nigéria, dont les relations avec le Bénin ont été secouées pendant plusieurs mois par la fermeture des frontières terrestres. Le dynamisme de l’homme vaut bien une belle promotion à ce poste.

Tonato, l’homme du Développement durable

L’assainissement du cadre de vie et le développement durable n’ont eu de sens que sous le ministre José Didier Tonato. Les vastes réformes entreprises depuis 2016 dans le but d’offrir un cadre de vie adéquat aux populations ainsi que les nombreux projets de développement ont concouru à une rénovation urbaine de plusieurs villes béninoises. C’est le cas de la ville de Cotonou qui continue de se hisser dans le rang des grandes métropoles d’Afrique et du monde. Poursuivre cette dynamique à travers la réalisation d’autres projets d’envergure notamment le projet du contournement est ainsi pour Tonato, une occasion d’atteindre cet objectif et de conjuguer au passé, le calvaire des populations.

Rastel DAN