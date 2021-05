Investiture du Président élu: Le BR exprime sa totale satisfaction sur le discours de Patrice Talon

Dans un message rendu public, ce lundi 24 mai, le parti Bloc Républicain a exprimé sa totale satisfaction sur le discours d’investiture qui traduit la vision du Chef de l’Etat de construire un pays démocratique, protecteur des libertés individuelles et engagé sur le chemin du développement. Dans ce message, le Secrétaire général national du parti, Abdoulaye Bio Tchané et sa famille politique disent être très sensibles aux annonces faites par le Président de la République, notamment son appel patriotique au Rassemblement de tous les fils du Bénin pour faire face à l’ennemi commun : la pauvreté. « Cet appel au sursaut républicain prouve à suffisance, la grandeur d’esprit de l’homme d’Etat, sa magnanimité et son attachement à la Nation béninoise », peut-on lire dans ce message. A cet effet, le Bloc Républicain invite tous les Béninois, quel que soit leur bord politique, à saisir l’appel au Rassemblement lancé par le Président Patrice Talon, dans l’intérêt supérieur du Bénin. Pour finir, le parti Bloc Républicain a adressé ses chaleureuses félicitations au Président Patrice Talon pour sa réélection et la réaffirmation de ses engagements en faveur d’un développement socio-économique plus inclusif.

Lire l’intégralité du message

Conformément à la Constitution de notre pays, le Président Patrice TALON a été investi dans ses nouvelles fonctions le dimanche 23 mai 2021.

Dans son importante allocution devant les représentants des institutions de la République et le peuple béninois, il a réaffirmé son engagement de poursuivre la dynamique de développement économique et social entamée depuis 2016.

Le Bloc Républicain exprime sa totale satisfaction sur ce discours qui traduit la vision du Chef de l’Etat de construire un pays démocratique, protecteur des libertés individuelles et engagé sur le chemin du développement.

Notre famille politique est très sensible aux annonces faites par le Président de la République, notamment son appel patriotique au Rassemblement de tous les fils du Bénin pour faire face à l’ennemi commun : la pauvreté. Cet appel au sursaut républicain prouve à suffisance, la grandeur d’esprit de l’homme d’Etat, sa magnanimité et son attachement à la Nation béninoise.

Le Bloc Républicain invite tous les Béninois, quel que soit leur bord politique, à saisir l’appel au Rassemblement lancé par le Président Patrice TALON, dans l’intérêt supérieur de notre pays. Notre parti politique rassure l’ensemble de ses militants et le peuple béninois, qu’il prendra activement part à toute initiative qui concourt à la concrétisation de cette démarche.

Le Bloc Républicain adresse ses chaleureuses félicitations au Président Patrice TALON pour sa réélection et la réaffirmation de ses engagements en faveur d’un développement socio-économique plus inclusif.

Le Bloc Républicain souhaite enfin plein succès au Président de la République Patrice Talon et lui réitère de façon ferme et indéfectible son soutien à l’accompagner dans la continuité des actions pour relever les défis majeurs de développement du Bénin.

Fait à Cotonou, le 24 mai 2021

Le Secrétaire Général National,

Abdoulaye BIO TCHANÉ