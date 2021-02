Coopération multilatérale: L’Union Européenne invite le Gouvernement béninois à maintenir sa dynamique

Aurelien Agbénonci, Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

La sixième édition du dialogue politique entre l’Union européenne (Ue) et le Bénin, consacrée par l’article 8 de l’Accord de Cotonou, n’a pu se tenir en 2019 et 2020 en raison de certaines contraintes de calendrier. C’est à travers un point de presse organisé le jeudi 11 février 2021 à Cotonou que le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci a fait savoir que le fait de renouer avec ce creuset d’échanges permet aussi de tourner définitivement la page de quelques incompréhensions qui ont pu être notées dans les relations entre les deux parties et traduit une volonté commune et résolue de préserver les intérêts. Ce dialogue a donc permis aux deux parties de rappeler l’importance des valeurs communes de solidarité, de respect de l’Etat de droit, de promotion des libertés fondamentales, de défense du principe d’égalité hommes-femmes, et d’attachement au multilatéralisme, qu’elles partagent et qui constituent le ciment de leurs relations. Elles ont aussi saisi l’occasion pour réaffirmer leur volonté de consolider leurs liens, en exprimant leur attachement aux vertus de la coopération, à travers la formule « Toujours plus fort ensemble ». Pour ce qui est des thématiques abordées, le Ministre a souligné que les échanges ont porté notamment sur les préoccupations sécuritaires, des questions économiques, les modalités de promotion des échanges commerciaux et des investissements, des questions liées aux droits de l’Homme et droits civils et politiques. Au cours de cette séance d’échange, des questions politiques ont été également abordées dont la préparation et l’organisation de l’élection présidentielle d’avril 2021. « Sur chacune de ces questions, la partie européenne a salué l’ensemble des réformes courageuses impulsées sous le leadership du président de la République et invité son gouvernement à poursuivre dans cette dynamique de transformation profonde et de modernisation», a martelé le Ministre. A l’en croire, l’Union européenne s’est engagée à poursuivre son appui au Bénin, dans les domaines de priorité retenus au titre de leur partenariat, notamment dans les secteurs de la sécurité, de la formation technique et professionnelle, de l’agriculture, de l’énergie, de la gouvernance économique, et a réitéré son soutien à la lutte contre la Covid-19. Pour sa part, le Ministre a exprimé sa reconnaissance pour l’appui qualitatif et substantiel de l’Ue à sa marche vers le développement. Il a, pour l’occasion, rassuré l’Union européenne que les efforts seront maintenus pour protéger davantage le Bénin du péril terroriste, œuvrer à la consolidation des acquis démocratiques, garantir la préservation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et promouvoir l’égalité entre les sexes. Sur la question de la préparation de la prochaine élection présidentielle, la partie béninoise a également rassuré la délégation européenne que les dispositions sont prises, en vue de garantir un scrutin libre, inclusif, crédible et transparent.

Edwige Totin