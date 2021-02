Pour non renouvellement du contrat de la Société GEB Afrique avec l’Etat béninois: La réalisation des passeports bloquée au Bénin

Depuis le jeudi 11 février 2021, la Société GEB Afrique a mis hors de tension tout le dispositif technique pour la réalisation des passeports au Bénin. La conséquence directe de cette cessation de travail est que la Direction de l’immigration n’arrive plus à produire les passeports. Selon nos recoupements, une affaire de contrat non signé serait à l’origine de cette situation. En effet, depuis le 18 novembre 2020, il n’existe plus un contrat formel qui lie GEB Afrique à l’Etat béninois. Depuis près de 20 ans, GEB Afrique a signé un contrat de production de passeports et de visas électroniques avec le Gouvernement. Le 7 février 2014, le Gouvernement d’alors a signé un avenant à ce contrat, qui dispose que GEB Afrique doit produire un certain nombre de passeports et de visas électroniques à l’Etat. Curieusement, le nouveau régime aurait enclenché une procédure en faisant annuler l’avenant de 2014 sous le prétexte qu’il n’est pas enregistré aux Marchés publics, renseigne une source proche de GEB Afrique. Du 18 novembre 2020 à ce jour, plusieurs rencontres infructueuses ont eu lieu entre les responsables de GEB Afrique et les autorités du ministère de l’intérieur. A l’une de ces rencontres, apprend-on, la partie gouvernementale aurait décidé de mettre de côté l’avenant de 2014 et de signer un contrat en bonne et due forme avec GEB Afrique. Plusieurs semaines plus tard, elle fait parvenir à GEB Afrique un contrat de 8 mois. Par ailleurs, avec ce nouveau contrat, toutes les facilités fiscales que GEB avait eues dans l’avenant de 2014 ont été supprimées. La Société est désormais mise sous un régime classique de toutes les entreprises où elle va devoir payer les impôts et les frais liés aux douanes etc. Mais ce nouveau contrat n’a pas plu au PDG de GEB Afrique qui estime que les équipements qu’il a commandés sont destinés à faire un nombre donné de passeports et de visas conformément au contrat initial, sans oublier les prêts contractés auprès des banques pour l’acquisition des équipements. Pour lui, si la durée du contrat est réduite, il ne pourra pas faire le nombre de passeports qu’il devrait faire, surtout au prix voulu par le Gouvernement, car les exonérations sur les équipements sont supprimées. Il a ensuite demandé que certains aspects du contrat soient revus. Aussi, dans son dernier courrier envoyé au Ministre en réponse au contrat proposé, il y avait souligné qu’il cesserait ses activités si l’on continue de le tourner en rond. C’est donc pour ne pas continuer à travailler sans l’existence d’un cadre réglementaire que le jeudi dernier, GEB Afrique a arrêté ses activités. A noter que la Société n’est pas aussi payée pour les passeports faits pour la Diaspora. Toutefois, elle est toujours disposée à signer un nouveau contrat avec l’Etat béninois. Il urge donc que les autorités au plus haut sommet de l’Etat prennent ce dossier à bras le corps afin que la société reprenne ses activités pour le bonheur des populations du Bénin et de sa Diaspora.

Laurent D. Kossouho