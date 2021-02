Polémique autour du parrainage: Des députés UP démentent les accusations

Après les déclarations de l’Honorable Souwi, plusieurs autres acteurs politiques ont réagi. C’est le cas de l’Honorable Gildas Agonkan reçu ce dimanche 14 février sur l’émission Grand Format de Canal 3. Constatant que Souwi est allé librement chercher sa fiche de parrainage, il souligne que son collègue de l’hémicycle « pouvait en faire ce qu’il veut. Mais il ne l’a pas fait. Il dit que ça été confisqué. Je n’en sais rien. » Pour lui, les contacts noués par Reckya Madougou ne sont que des initiatives « souterraines » qui ne sont pas officielles. « Au lieu d’emprunter une démarche officielle, elle est passée par une démarche souterraine. » Ce que ne semble pas contredire Eugène Azatassou, l’un des vice-Présidents du parti Les Démocrates reçu ce samedi sur la webradio Crystal News. « Elle n’a pas fait ces démarches au nom du parti », affirme Eugène Azatassou qui ajoute : « Et depuis qu’elle est candidate du parti elle n’a pas poursuivi les démarches…On avait une position par rapport aux parrainages et en devenant notre candidate, elle a adhéré à cette position. » Il confirme en effet que le parti n’avait fait aucune démarche de recherche de parrainage et était prêt à ne pas en chercher. « Nous ne sommes pas allés chercher le parrainage, parce que c’est incongru d’aller demander du parrainage à ses adversaires. A ce niveau, chez nous, le problème est réglé», a-t-il dit. Le député UP Orden Alladatin rapporte que contrairement au parti Les Démocrates, le parti FCBE a officiellement écrit à l’UP pour obtenir des parrainages. Ce faisant, le parti l’a orienté vers les députés et les maires pour faire cette formalité. FCBE a officiellement obtenu les parrainages requis pour compétir. Mais le problème c’est que le parti a résolument refusé de solliciter quelque parrainage que ce soit. « Eux ils ont dit à la face du monde qu’ils ne veulent pas de parrains et qu’ils ne veulent pas de parrainages pour démontrer que la réforme les a exclus. C’est ça la constante. Pourquoi ils changent de stratégie aujourd’hui ? » se demande Orden Alladatin. De son côté, Eugène Azatassou souligne qu’aller chercher des parrainages constitue une limite à ne pas franchir. «On a demandé qu’on supprime le parrainage. Pourquoi est-ce qu’on instaure le parrainage pour que nous on aille chercher le parrainage ? » dit-il avant d’ajouter : « Nous avons fait la preuve que nous avons tous les dossiers complets jusqu’à la limite que nous ne pouvons pas dépasser. Il n’est pas possible de demander à un homme politique qui va à une compétition d’aller chercher des armes chez son concurrent. Ce n’est pas possible. »

