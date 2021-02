Présidentielle de 2021: Angelo Ahouandjinou mobilise les populations de Kpanroun et de Zinvié derrière Talon

Le présidium à l’entame de la cérémonie de présentation du bilan des activités des coordinations d’arrondissement UP

Les arrondissements de Kpanroun et de Zinvié dans la Commune d’Abomey-Calavi ont connu la visite du Maire Angelo Ahouandjinou à la tête d’une forte délégation le vendredi 5 février 2021. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’annonce du message de «oui» du Président Patrice Talon à briguer un second mandat, dans les 09 arrondissements de cette commune. Cette délégation était composée de la Deuxième Adjointe au Maire d’Abomey-Calavi, Christelle Sènamy Dan, des Honorables Députés Epiphane Honfo et Nestor Noutaï, du Chef quartier de la Zopah, Affissou Samon, du Chef Cabinet du Maire Gildas Adoukonou, du Chargé de Mission du Maire Théodore Gléssougbé et bien d’autres leaders politiques membres de l’Union progressiste (UP) de la commune d’Abomey-Calavi. Il s’agit pour le Maire Angelo Ahouandjinou d’évaluer le bilan des activités des coordinations communales UP de Kpanroun et de Zinvié d’une part, et de renforcer ces dernières pour les prochaines batailles électorales d’autre part. Le coordonnateur UP de l’arrondissement de Kpanroun, Eric Kango et celui de Zinvié, Christophe Ayissi se sont prêtés à l’exercice de présenter le bilan des activités de leurs coordinations respectives et de formuler quelques doléances envers la hiérarchie. Ils ont également rassuré l’assistance de leur engagement à ratisser large avec un fort taux de participation des populations pour un K.O inédit du duo Talon-Talata au soir du 11 avril 2021. Après quelques conseils stratégiques des Honorables Députés Epiphane Honfo et Nestor Noutaï de même que celui de la DAM Christelle Dan pour galvaniser les responsables des coordinations, le Maire Ahouandjinou a réaffirmé son attachement et sa disponibilité à aider les coordinations à réussir les missions à elles confiées.

Edwige TOTIN