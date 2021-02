Présidentielle de 2021: La Cour rejette tous les recours préélectoraux

En audience plénière ce mercredi 17 février 2021, la cour constitutionnelle a examiné 13 dossiers, dont 11 recours préélectoraux. A l’issue de la séance, tous les recours préélectoraux ont été rejetés par la haute juridiction que préside le professeur Joseph Djogbénou. En effet, les requérants ayant formulé des recours préélectoraux ont été déboutés par la Cour constitutionnelle. Après examen de chaque recours, la haute juridiction a déclaré irrecevables les requêtes. Les requérants sont entre autres : Ganiou Soglo, Imorou Zéidi, le député UP Affo Obo Amed Tidjani dit « Souwi ». Il faut rappeler que l’ancien ministre Ganiou Soglo a formé un recours contre la CENA pour violation de la loi n°90-32 portant constitution du 11 décembre 1990 et de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Zéidi Imorou a formé un recours contre la candidature de Monsieur Paul Hounkpè aux fonctions de vice-président de la République pour cause de condamnation pénale et pour violation du code électoral. Le député Souwi a saisi la Cour pour contester l’authenticité du parrainage portant son nom. Tous ces requérants ont été déboutés par la Cour constitutionnelle. Ce qui donne libre cours au processus électoral en cours pour l’élection du président de la République.

Yannick SOMALON