Election à la tête du comité des droits de l’homme l’UIP: L’He Nassirou Bako-Arifari reconduit par ses pairs

Le Député Nassirou Bako-Arifari

A l’occasion de la session du Comité des droits de l’homme des parlementaires qui s’est tenue par visioconférence, du lundi 1er au vendredi 5 févier 2021, le Député Nassirou Bako-Arifari a été réélu par ses collègues pour briguer un nouveau mandat. Ceux-ci lui ont ainsi renouvelé leur confiance, afin qu’il poursuive la défense des droits des parlementaires à travers les 173 pays membres de l’Union Interparlementaire (UIP). Le dossier le plus chaud du moment est le cas de la Birmanie, à la suite d’un coup d’Etat perpétré en début de semaine suivi d’une dissolution de l’Assemblée nationale. Au cours de cette session, les membres dudit comité ont traité 149 cas de violations de droits de parlementaires dans cinq régions du monde à savoir l’Afrique, l’Asie, l’Amérique Latine, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. L’Union Interparlementaire (UIP) est l’organisation mondiale des parlements nationaux. Fondée en 1889 par un petit groupe de parlementaires qui se consacraient à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue parlementaires, l’UIP est devenue l’organisation véritablement mondiale des parlements nationaux. Elle se rapproche de plus en plus de l’universalité, avec 179 Parlements membres, 13 Membres associés et un nombre croissant de parlementaires du monde entier qui participent à ses travaux. L’UIP œuvre pour un monde dans lequel chaque voix compte, un monde où la démocratie et les parlements sont au service des citoyens pour promouvoir la paix et le développement. Elle a pour missions de promouvoir la bonne gouvernance, les institutions et des valeurs démocratiques, de concert avec les parlements et parlementaires afin de faire ressortir et de répondre aux besoins et aspirations des citoyens. Elle œuvre également pour la paix, la démocratie, les droits de l’homme, l’égalité des sexes, l’autonomisation des jeunes et le développement durable grâce au dialogue politique, la coopération et l’action parlementaire. Son siège se trouve à Genève en Suisse, mais elle dispose aussi d’un bureau à New York.

Laurent D. KOSSOUHO