En librairie: Le livre de Sosthène Adéossi qui appelle à la conscientisation de la jeunesse

Après 60 ans d’indépendance, la question du développement humain et authentique devient préoccupante, notamment au Bénin où la corruption bât son plein. Pour pallier ce fléau, Tochéhou Sosthène Adeossi publie un essai à la conscientisation de la couche juvénile qui représente plus de la moitié de la population selon les statistiques de l’Insae en 2013. « Principes et valeurs pour une éducation démocratique des jeunes au Bénin » est le titre de cet ouvrage paru dans la Collection Justice et Démocratie de L’Harmattan. A travers cet ouvrage, l’Auteur alerte l’opinion francophone sur les dangers que constituent la pauvreté et la corruption dans un pays comme le Bénin où la jeunesse de moins de quinze ans représente 45% de la population. Le livre constitue également un appel perpétuel vers le retour aux valeurs dans le but de chercher à rendre le Bénin préférable. En effet, L’Auteur y met en lumière les principes pédagogiques et les valeurs endogènes capables d’éveiller l’imagination créatrice de cette jeunesse, aujourd’hui désespérée. Cet essai s’adresse directement aux jeunes, à leurs familles, à ceux qui les encadrent et à toute personne voulant œuvrer comme actrice engagée à l’accomplissement d’un Bénin, d’une Afrique, et d’un monde plaisant, paisible, respectueux et solidaire. « Notre parcours et engagement politique », et « Des valeurs pour les ados béninois d’aujourd’hui » sont les deux chapitres autour desquels cette œuvre littéraire qui s’étend sur 57 pages, est rédigée. Son Auteur, Tochéhou Sosthène Adeossi est enseignant, juriste et expert en développement et coopération internationale. Diplômé en gestion de projets communautaires, il a une grande expérience de la coopération internationale dans laquelle il n’a cessé de donner une place prépondérante à la jeunesse.

Laurent D. KOSSOUHO