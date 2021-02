Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme: Mario Elonm Métonou s’engage dans l’Egalité, la Transparence et la lutte contre l’impunité

Elonm Mario Pierre-Cécil Métonou, Procureur de la République

Nommé en conseil des ministres en sa séance du mercredi 06 janvier 2021, le tout nouveau Procureur Spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), Mario Elonm Métonou, a été installé le jeudi 4 février 2021, au siège de l’institution à Porto-Novo. Au cours de cette cérémonie, le tout nouveau Procureur a reconnu la CRIET comme la réponse judiciaire évidente adaptée dans la lutte contre les infractions comme la corruption, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, les infractions économiques et autres. Pour reprendre le flambeau et continuer l’œuvre des pionniers en vue de réussir sa mission, le Procureur Mario Elonm Métonou promet porter ses interventions sur trois principes. « D’abord, l’égalité de tous devant la juridiction. Déjà, la Cour apparait comme la juridiction qui punit les coupables sans égards à leur statut social. Dans notre action au quotidien, nous travaillerons à maintenir le respect strict de tous devant la loi », a-t-il mentionné. Ensuite, « nous contribuerons à faire davantage reculer les frontières de l’impunité. Nous ferons en sorte que tous nos concitoyens perçoivent encore plus la CRIET comme la juridiction qui, tel Thémis, un bandeau sur les yeux et le glaive à la main, frappe les auteurs des infractions indépendamment de leur catégorie sociale, leur fortune, leurs fonctions dans la République ». Dans son plan d’actions, le nouveau Procureur Spécial de la CRIET, Mario Elonm Métonnou, accorde également une place de choix à la transparence dans la gestion des procédures et dans le strict respect des contraintes légales. Une mission qui sera rendue possible grâce, entre autres, à la mise en place d’un bureau d’accueil pour permettre à tous les justiciables d’avoir en temps réel les informations sur les suites réservées à leurs procédures, le maintien au parquet de la collégialité dans le traitement des procédures, l’accès des hommes des médias aux informations factuelles sur les procédures dans le respect des droits de la défense et en application des règles du code de procédure pénale, l’amélioration continue des relations du parquet spécial avec les avocats, la bonne application de la loi pénale à l’encadrement de l’action des services d’enquête. Des objectifs qui se résument à ceux fixés dès son arrivée au Parquet de Cotonou. Il faut noter que l’ex Procureur de Cotonou s’est illustré dans plusieurs domaines dont la pollution à travers une lutte implacable et le respect des règles environnementales à Cotonou.

Rastel DAN