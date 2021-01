Evaluation du Pasec 2019: Le Bénin s’offre un meilleur positionnement

Approbation des résultats du Bénin à l’évaluation du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (PASEC 2019). C’est l’une des décisions prises par le Conseil des Ministres ce mercredi 20 janvier 2021. En effet, la Conférence des Ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie, dans le cadre de sa mission de promotion de l’éducation et de la formation professionnelle et technique, s’est dotée du PASEC comme outil d’aide au diagnostic de la qualité pour guider l’élaboration et le suivi des politiques éducatives. Ainsi, elle procède, sur cette base, à une évaluation comparative internationale des acquis des élèves du primaire. Les résultats peu satisfaisants obtenus par le Bénin au cours de la première évaluation en 2014, avec respectivement, 9,6 0/0 et 33,5% du nombre d’élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétences en lecture et en mathématiques, ont conduit le Gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre depuis 2018, un vaste programme d’amélioration de la qualité de l’enseignement. Ce qui a permis, lors de la deuxième évaluation effectuée en 2019, de relever ces taux à 37,7% pour la lecture, soit 4 fois plus qu’en 2014, et à 61,9% s’agissant des mathématiques, soit près du double de la valeur de 2014. En outre, les mêmes performances s’observent au niveau des élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétences en fin de cycle primaire. Ces indicateurs passent de 51,7% en 2014 à 75,7% en 2019 pour la lecture, puis de 39,8% en 2014 à 51,7% en 2019 concernant les mathématiques. Pour ce qui est du test d’évaluation des enseignants, leurs performances sont largement au-dessus de la moyenne admise, avec respectivement 98,5% en compréhension de l’écrit et 89,3% en mathématiques. Ces résultats consacrent donc un meilleur positionnement du Bénin au sein de cette institution et constituent un motif d’encouragement à poursuivre les efforts, notamment en début de scolarité primaire, afin de conforter les améliorations ainsi enregistrées.

Laurent D. KOSSOUHO