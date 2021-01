Coordination du Système des Nations unies au Bénin: Salvator Niyonzima remplace Siaka Coulibaly

Salvator Niyonzima, nouveau Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin

Le Système des Nations unies a désormais un nouveau Coordonnateur Résident au Bénin. Il s’agit de Salvator Niyonzima nommé par le Secrétaire général de l’ONU. Le tout nouveau Coordonnateur Résident a présenté ses lettres de Cabinet au ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, ce jeudi 20 janvier 2021. Succédant ainsi à Siaka Coulibaly, il devient le Représentent du Secrétaire général de l’ONU au Bénin pour coordonner les activités de développement en appui aux efforts du Gouvernement. En effet, Salvator Niyonzima a pour mission de coordonner l’ensemble des activités opérationnelles de différentes agences du Système des Nations unies, la mise en œuvre du Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable au Bénin, mais aussi la réponse socioéconomique des Nations unies à la Covid-19 en lien avec les priorités du Gouvernement et l’Agenda de développement durable 2030.

Qui est Salvator Niyonzima ?

Le nouveau Coordonnateur Résident du Système des Nations unies au Bénin capitalise près de 30 ans d’expérience dans le domaine de la coopération internationale et du développement. Salvator Niyonzima a travaillé pour les Nations unies en Afrique occidentale, centrale, australe, et dans l’Océan indien. Il fut coordonnateur Résident des Nations unies au Royaume de Lesotho de mai 2017 à décembre 2020. Il a été également Directeur pays de l’Onusida pendant 13 ans en Namibie, au Gabon, au Burkina Faso, à Madagascar (couvert également les Comores, Maurice et les Seychelles). Il a été aussi Conseiller technique au siège de l’Onusida à Genève. Ayant rejoint les Nations unies, il a été Chef de cabinet au ministère des finances du Burundi, chargé de cours à l’Université de Burundi et Conseiller à la présidence du Burundi. Salvator Niyonzima parle le Kirundi, le français, le swahili et l’anglais, et est titulaire d’un Master en administration publique de l’Université d’Etat de Californie à Fresno aux Etats Unis et d’un diplôme d’études supérieures de l’Université de Stellonbosch en Afrique du Sud.

Laurent D. KOSSOUHO