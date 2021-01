En dépit des conditions difficiles imposées par la Covid-19: Bilan fructueux pour Vlavonou et ses pairs

Le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou

Incroyable ! Mais vrai, les députés de la 8ème législature et leur Président Louis Gbèhounou Vlavonou ont tenu le pari d’une année 2020 fructueuse au plan législatif en dépit des diverses contraintes imposées par la pandémie mondiale Covid-19. Si l’on s’en tient aux mesures et diverses contraintes subitement imposées par l’avènement de cette pandémie, toutes les administrations et institutions risquaient de tourner au ralenti. Mais connaissant le Président de l’Assemblée nationale, il a très tôt pris le taureau par les cornes à travers diverses mesures et dispositions pratiques de lutte contre la pandémie afin de permettre au parlement de continuer à jouer ses rôles régaliens. C’est ce qui explique le bilan fructueux dressé par la Première Vice-Présidente, Madame Mariam Talata Zimé Yérima lors de la cérémonie d’échanges de vœux ce mardi 19 janvier 2021.

En tout, les députés ont réussi à adopter 38 lois dont 35 projets de lois et 3 propositions de lois.

Fidèle KENOU