Rejet des actes d’identification biométrique: Le ministre Romuald Wadagni rappelle les banques à l’ordre

Le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni

Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni exige des banques l’obligation pour elles d’accepter les actes d’identification biométrique contrairement à ce qui s’observe depuis peu sur le terrain. Pour l’argentier national, les actes d’identification délivrés par l’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) sont valables pour les dossiers d’ouverture et autres formalités bancaires. Par la note circulaire N 021/MEF/DC/USMEF/CTE/SP du 08 janvier 2021, Romuald Wadagni rappelle aux établissements de crédits et de micro finance que l’acte de naissance biométrique, le certificat national d’identification personnelle et la carte nationale d’identité biométrique sont des documents officiels. Du coup ils sont à accepter pour les opérations dans lesdites institutions. Lire ci-après l’intégralité de la note de service.