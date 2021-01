CAFCP 2020: Une copie conforme au corrigé type annule le concours

Salimane Karimou, Ministre des Enseignements maternel et primaire

Après l’annulation du concours de recrutement des auditeurs de justice, c’est au tour du concours probatoire pour l’obtention du Certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique (CAFCP), session d’octobre 2020, de subir le même sort. A travers un communiqué en date du 8 janvier 2021, le Ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a annoncé l’annulation des résultats dudit concours. De sources concordantes, cette situation est survenue après qu’un candidat ait fourni la copie conforme au corrigé type de l’épreuve de ce concours. Une situation qui vient une fois encore prouver l’engagement du gouvernement à prôner la transparence dans l’organisation des concours au Bénin. Il faut rappeler que des investigations relatives à la fraude lors dudit concours ont déjà été entamées afin de situer les responsabilités et engager toutes les poursuites éventuelles contre les mises en cause.

Rastel DAN