L’He. Eric Houndété, président du parti « Les Démocrates »

Le parti» Les Démocrates» n’a pas tardé à réagir sur la décision de la Cour Constitutionnelle sur le parrainage, qui s’est déclarée «incompétente». Dans un communiqué rendu public, signé du président de ce parti, Éric Houndété, ce dernier a estimé que la haute juridiction a « renié sa compétence déjà mise en œuvre par décision DCC n 19-504 du 06 novembre 2019. Pour les Démocrates, « il s’en suit que les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp) deviennent exécutoires incontestablement et sans restriction». Le parti a rappelé, à travers ce communiqué, que la Cadhp dans plusieurs de ses décisions, a remis en cause les modifications apportées à la Constitution béninoise, au Code électoral et à la Charte des partis politiques. Eric Houndété et les siens exigent en conséquence le respect par l’Etat béninois des décisions de la Cadhp et l’organisation d’une « élection présidentielle inclusive, transparente et juste dans un climat apaisé»

Christian TCHANOU