Deuil dans la famille du football béninois Floriane: Afoutou, Firmin Akplogan…la FBF compte deux décès en une semaine

Les regrettés Firmin Akplogan et Floriane Afoutou

Terrible ! La mort a, à nouveau, frappé dans la famille du football béninois précisément dans le rang des responsables fédéraux. En effet, après le décès de Floriane Afoutou, membre du comité exécutif de la FBF et présidente de la commission Football féminin, le lundi 16 novembre 2020, elle vient d’emporter Firmin Akplogan, dans la soirée du samedi 21 novembre 2020. 6ème Vice-Président de l’actuel comité exécutif de la Fédération Béninoise de Football et Président de Eternel Omnisports, l’homme serait en parfaite santé dans la journée de ce samedi, selon ceux qui l’ont vu et qui ont échangé avec lui. Il est même intervenu dans plusieurs groupes whatsapp. «Le seigneur notre Dieu te voit. Il t’entend. Il connaît tout ton corps. Alors, il prendra possession de ton corps pour une transformation positive», est l’un des messages qu’il a écrit dans un forum sportif appelé «Football Nouveau Départ» dans la matinée de son décès. Deux tristes nouvelles qui plongent le monde du football béninois, en premier le président de la FBF, Mathurin de Chacus, dans l’émoi. « Une vie effroyable. La terrible nouvelle m’est parvenue ce soir. La disparition de mon frère, ami, collègue, Firmin Akplogan, membre de la Fédération Béninoise de Football, président de Eternel FC, me plonge dans une immense tristesse. Rien ne laissait pourtant présager un départ si soudain. Il était encore avec nous samedi dernier au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo lors de notre victoire face au Lesotho », a écrit Mathurin De Chacus.

Tout comme lui et plusieurs autres personnalités, la rédaction de l’Evénement Précis passe par ce canal pour souhaiter à la famille sportive et footballistique, et en particulier aux familles AKPLOGAN et AFOUTOU, ses sincères condoléances. Que leur âme repose en paix !

Anselme HOUENOUKPO