Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de handball: Le bilan à mi-parcours approuvé, le handball favorable aux réformes sportives du gouvernement

Photo de famille à l’issue de l’AGO

Le comité exécutif de la fédération béninoise de handball a, conformément aux dispositions statutaires, organisé son assemblée générale ordinaire, le samedi 21 novembre 2020. C’est l’Institut Régional de la Santé Publique (Irsp) de Ouidah qui a abrité les travaux de ce congrès. Et à l’occasion, Antoine Bonou et son bureau ont présenté le bilan à mi-parcours des activités menées depuis trois ans. Lesdits rapports ont été passés au peigne fin puis validés par les délégués. Après donc la validation des rapports d’activités et de financier, le congrès a procédé à la relecture des textes afin de se conformer aux réformes que le gouvernement béninois est en train de mettre en place. Surtout en ce qui concerne les classes sportives et les sociétés sportives. «Je voudrais vous remercier pour la qualité des travaux que notre assemblée générale. Nous avons pris bonne note de vos remarques, des remarques des commissaires au compte. Nous allons corriger ce qui a été mal fait, et parfaire ce qui est fait», a promis le président Antoine Bonou heureux «de bons moments de travail» qu’ils ont passé ensemble. Parlant des perspectives, le président a invité la famille du handball à accompagner le comité exécutif afin de relever le niveau de la discipline. «J’attire votre attention sur les sociétés sportives. Car, c’est une réforme incontournable que nous devons suivre pour l’évolution de notre discipline chez nous », a insisté le président Bonou. A souligner que les travaux ont démarré suite à une cérémonie de lancement officiel présidée par le directeur du sport d’élite (Dse), Bonaventure Codjia. Le représentant du ministère des sports, Bonaventure Codjia, a exhorté le congrès à prendre en compte les nouvelles réformes du gouvernement pour professionnaliser les associations sportives.

Anselme HOUENOUKPO