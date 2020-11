Football béninois: As Tado s’installe à N’Dali et devient Damissa Fc avec comme président Francis Gbian

Le président Francis koto Gbian présentant le logo du club

Damissa Fc de N’Dali. C’est à ce nouveau nom de club que les fans du football béninois doivent s’habituer désormais. En effet, réuni en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 15 septembre 2020 à Dogbo, les membres de l’Association Sportive de TADO ‛‛As Tado” ont après la révision des Statuts de l’association décidé entre autres du changement de dénomination à l’association, du changement de signes distinctifs, de siège et de modèle de gestion. Et deux mois après ces prises de décisions, c’est à dire, le dimanche 15 novembre 2020, les membres, à la faveur d’une nouvelle Assemblée générale, ont été informés sur les nouveaux dispositifs pris par la direction de l’association. On note donc que As Tado est devenue Damissa Fc et a son siège désormais au quartier Woasson, ville de N’Dali, Arrondissement central de N’Dali N’Dali, Commune de N’Dali. Son bureau directeur sera présidé par le commandant des douanes, Francis Koto Gbian, 1er Vice-président de la Fédération béninoise de Football, et ex-président de Béké Fc de Bembéréké. L’administration quant à elle sera gérée par Abdou Nassirou Lawani, actuel Secrétaire général de la Ligue du Borgou alors que les finances seront sous le contrôle de Orou Seko Mouke Seko. Les autres membres du bureau et des commissions permanentes qui offrent un modèle de gestion décentralisée et participative de tous les acteurs passionné de la commune autour de ce club ont été présentés aux congressistes. Plusieurs autres points notamment le matériel, la logistique, les finances, la création de la société sportive qui opérera le volet professionnel de Damissa Fc suivant le modèle des sociétés sportives qu’ambitionne instaurer le Gouvernement du Président Patrice Talon à partir de la saison 2020-2021, ont été également abordés. Parlant des signes distinctifs on retient la description suivant pour le logo. Le vert représente la savane, habitat naturel du félin; le jaune, couleur dominante de sa fourrure; le noir, couleur des taches répandues sur la fourrure de la panthère; et le blanc, couleur de la pureté, de la propreté, de la perfection et de la paix. De façon générale, dans son buisson constitué de Dracaena fragrants, la panthère appelée Damissa dans la langue locale Bariba dessinée au centre du logo et encerclé par le nom Damissa à la partie supérieure et le groupe de mot Football Club à la partie inférieure, les deux séparés par deux ballons de football placés l’un à gauche et l’autre à droite, est prête à défendre avec férocité son territoire et à attaquer pour l’agrandir. A noter que juste après les travaux de l’Assemblée générale, le dimanche 15 novembre 2020, l’équipe a livré un match amical contre Dynamo Fc de Parakou suivi de la présentation du bus de ce nouveau club de N’Dali.

Voici les membres du bureau exécutif de Damissa Fc

Président : Gbian Koto Francis

1er Vice-président : Gbian Aboudoulaye

2e Vice-président : Sourokou Sabi Abel

Secrétaire général : Lawani Abdou Nassirou

Secrétaire général Adjoint : Farou Koto Lafia

Trésorier général : Mouke Seko Orou Seko

Trésorier général Adjoint : Aremou Nafiou

Membres : Chabi Sounon Sinende Idrissou, Allou Tamou, Bouyagui Tairou, Koto Yérima Ganiou

Anselme HOUENOUKPO