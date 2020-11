Association «SOUTIENS ET SOLIDARITÉ AUX ARTISTES »: François Agbidi Amoussou et son bureau assistent Vivi l’International et Merveille Zinsou «Apouké»

Les membres du SOUTIENS ET SOLIDARITÉ AUX ARTISTES chez Apouké

Soutenir les artistes. Rester solidaire d’eux. Aller à leur chevet, tant en situation heureuse que malheureuse. C’est l’objectif de l’Association «SOUTIENS ET SOLIDARITÉ AUX ARTISTES» qui vient de naître dans l’univers des artistes. Présidé par le Commandant François-Xavier Agbidi Amoussou, les membres dudit club sont déjà actifs sur le terrain. Le dimanche 15 novembre 2020, ils ont mené leur toute première action. En effet, le groupe a rendu une visite à la vedette de la musique béninoise, Vivi L’international. Ceci dans le cadre d’une action de grâce que la diva a organisée pour sa carrière musicale (50ans) et pour le souffle de vie (70ans). La délégation dudit club a d’abord suivi la messe qui a été tenue à Abomey-Calavi avant de se rendre au domicile de l’artiste à Porto Novo. Dans le respect des gestes barrières, ils ont communié avec maman Vivi qui s’est dite très ravie de cette visite. Elle a également tenu à remercier les initiateurs pour le choix porté sur sa personne avant de les exhorter à ne pas lâcher. «C’est une joie qui m’anime de vous voir venir me voir dans une église, ma source d’inspiration », a-t-elle déclaré avant de souligner que «ces genres d’action prouvent aux artistes que leurs frères continuent de les porter dans leur cœur et se rappellent bien d’eux. Ce qui leur apporte de la joie, du bonheur». Et c’est ce que les membres du groupe «SOUTIENS ET SOLIDARITÉ AUX ARTISTES» ont apporté à non seulement à Vivi l’international à travers ce soutien pour cet heureux évènement, mais aussi à Merveille ZINSOU alias Yémadja Le Messager, Ex membre du groupe APOUKÉ. Puisque suivant les conseils de celle qui chante la paix, le groupe a également rendu visite à ce musicien pour prendre connaissance de ses conditions sanitaires.

Les membres du bureau de l’Association « SOUTIEN ET SOLIDARITÉ AUX ARTISTES »

1- Président: Mr AMOUSSOU AGBIDI François-Xavier

2- Chargé de Mission: Mr AHLONSOU Cossi Édouard alias Akpekan le destin

3- Secrétaire Général: Mr MARIYO A. Idriss

4- Secrétaire Général Adjoint: Mr SONON Estache Dagosta

5- Trésorière Générale: Mme Zinsou Marlène

6- Secrétaire Général Adjoint: Mr BONOU Mahoutondji Evariste

8- Organisateur: AZONGNONDE Rodolphe Alias Checodine Pharaon

9- Organisateur adjoint: BONOUGBO Germaine (princesse Dohoué)

10- Censeur: TOFFODJI Bizengor

11- Chargé de la communication: ADJAGBA Samson et Mr Anselme HOUENOUKPO

12-Rédacteur en chef: Mr FADOHAN Thierry

13- Chargé de mission Culturelle: Mr HOUNYE Léon

14- Commissaire aux comptes: Mr Firmin SOGLO ALias Dah SOGLO

15- Chargé de mission Artistiques: ALLOSSE Oscar

Président D’honneur: Mr Gilbert DEOU MALE

Marraine: AGBATO Victorine alias VIVI L’INTERNATIONAL

Parrains: SAGBOHAN Danialou et ZANCLAN Simphorien (PIDI SIMPH)

Anselme HOUENOUKPO