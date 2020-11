Poursuite de la Tournée nationale du Chef de l’Etat: Savalou et Bantè face à face avec Patrice Talon

Le Président Talon en tournée dans tout le pays

Après une journée de répit pour régler les questions courantes de la République au Palais de la Marina hier mercredi 18 novembre 2020, le chef de l’Etat Patrice Talon renoue ce jeudi avec sa tournée nationale entamée, il y a une semaine. Après les communes cibles de la partie septentrionale du pays, vient le tour des communes des départements des collines puis du Zou de vivre la présence du Président Talon aujourd’hui. Ainsi, les populations de Savalou ‘’La Belle’’ puis celles de Bantè, auront le plaisir d’accueillir la délégation du chef de l’Etat et échanger avec lui sur les questions qui les préoccupent comme cela a été le cas à Parakou, Nikki, Djougou et ailleurs. Il est important de rappeler que depuis le début de cette tournée présidentielle, le chef de l’Etat a pris du plaisir à échanger avec les populations sur les réformes entreprises par son gouvernement depuis le 06 avril 2016, et surtout de la mise en œuvre de son programme d’action. Ce qui permet aux populations de comprendre et d’épouser la vision du chef de l’Etat, avant de lui faire part de leur préoccupation pour les mois à venir. Il faut aussi rappeler que déjà dans plusieurs communes, le désir de la continuité a été manifesté et beaucoup estiment déjà accorder un second mandat au chef de l’Etat , s’il le désir bien évidement. Il revient donc ce jour aux populations de Bantè et de Savalou d’écouter le chef de l’Etat et de lui faire part de leurs aspirations pour les années à venir.

Yannick SOMALON