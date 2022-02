Attaques terroristes dans le Nord-Bénin: Le PRD appelle à un large soutien pour les forces de sécurité

Me Adrien Houngbédji, Pdt/PRD

Le Parti du renouveau démocratique (Prd) a réagi aux attaques djihadistes des 08 et 10 février 2022 dans le parc national W de la Pendjari. C’est à la faveur d’un communiqué en date du 12 février 2022. Le parti de Me Adrien Houngbédji s’est inquiété de l’extension djihadiste originaire du Sahel vers les pays côtiers du golfe de Guinée. Pour le Prd, l’attaque de la semaine dernière confirme cet état de chose. Le parti s’est dit préoccupé par l’ampleur des dégâts matériels et des pertes en vies humaines causées. A cet effet, il souhaite pour une lutte efficace contre le phénomène, l’implication des populations. « Le Prd invite tous ses militants en particulier et la population béninoise en général à soutenir sous toutes les formes, l’action de nos forces armées et de sécurité dans cette lutte contre le terrorisme », peut-on lire dans le communiqué.

Il faut rappeler qu’au lendemain de cette attaque dans le Parc national W, le gouvernement a tenu un conseil extraordinaire des ministres où il a pris de belles résolutions afin de contenir la situation. Toute chose que l’ancien président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji et son parti trouvent salutaire. Il a félicité le gouvernement pour « la promptitude de la réaction à travers, d’une part la convocation en urgence du Conseil des ministres du jeudi 10 février, et d’autre part les décisions idoines de renforcement de capacités d’intervention de nos forces armées et de sécurité qui en sont issues ». Cette formation politique n’a pas marqué de présenter ses condoléances aux forces armées béninoises pour le soldat tué et aux familles de toutes les victimes, notamment des éco-gardes qui ont perdu la vie dans ces attaques.

Alban Tchalla (Coll.)