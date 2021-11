Visite de chantier: Bio Tchané invite les entreprises à s’intéresser à la zone industrielle de Glo-Djigbé

Bio Tchané en plein échange ici avec les cadres techniques en charge du projet

Le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, a effectué le jeudi 25 novembre 2021, une visite sur la Zone Économique Spéciale appelée Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) située à Glo-Djigbé, commune d’Abomey-Calavi. Il était accompagné des responsables de l’APIEx et de la SIPI-BENIN SA. Objectif : prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux de la GDIZ et les investisseurs en cours d’installation dans la zone.

La visite du Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Monsieur Abdoulaye Bio Tchané sur Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) a commencé d’abord par une séance de travail entre les responsables chargés de la viabilisation du site et des responsables de l’Apiex. Les différents exposés à l’entame portent sur l’état d’avancement des travaux. Ce qui permet de retenir que l’entrée principale de la zone a été réalisée à 100%, 94% de réalisation de la caserne des pompiers, 36% de réalisation du guichet unique, 62% de réalisation des routes et réseaux de drainage, 49% de réalisation des égouts, 56% de réalisation pour les réseaux de distribution d’eau, 60% d’installation des lampadaires, 55% d’installation des réseaux de transmission aérien de 20 KV, 44% de réalisation d’entrepôts de 28.000 m², 7% de réalisation d’entrepôts de 70.000 m², 23% de réalisation de mâts, 67% de réalisation de sous station zonale N°01, 51% de réalisation de la clôture de la GDIZ et 15% de l’aménagement des espaces verts.

D’après les propos du Directeur Général de l’APIEx, Laurent Gangbes, à ce jour, 14 investisseurs ont déjà signé avec la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN SA) pour installer leurs unités de production dans la GDIZ. Le montant des investissements de ces investisseurs est évalué à environ 134 milliards de FCFA. Et d’autres sont encore annoncés. Pour l’alimentation en électricité de la zone, le Directeur du projet PADSBEE Abderrahim Gherda, a fait savoir que les travaux ont bien avancé et qu’ils sont à 70% de réalisation de façon générale. Dans une interview qu’il a accordée aux hommes des médias après la visite des différents sites de la zone industrielle, le Ministre d’État Abdoulaye BIO TCHANÉ a fait remarquer que l’objectif qui était fixé, est de rendre cette zone physiquement exploitable avant la fin de l’année 2021. Et vu l’état d’avancement des travaux aujourd’hui, comparativement à sa dernière visite il y a 02 mois, « Je peux dire qu’il y a eu beaucoup de progrès ». Sur un autre aspect, celui du recrutement des entreprises qui vont s’installer dans cette zone, le Ministre d’État a aussi fait le constat qu’il y a eu des progrès. Pour lui, ce sont des emplois potentiels qui sont créés. Pour lui, « il y a un signal positif qu’il faut retenir : la zone est attractive ! ». Pour finir, il a invité les entreprises béninoises à s’intéresser à cette zone afin de voir comment elles pourront prendre une part très intéressante dans ce qui est en train de se construire dans cette zone économique la plus importante de l’Afrique de l’Ouest.

Yannick SOMALON