Assainissement du cadre de vie: La SGDS SA et ses partenaires en campagne de salubrité au marché Houénoussou

Vue partielle des personnes présentes à la séance de salubrité

Les infrastructures marchandes de la ville de Cotonou sont parfois des réceptacles de saletés où les immondices, les commerçantes et les usagers cohabitent au quotidien. Ce qui constitue une source de graves maladies pour les populations. Afin de pallier ce problème et rendre ces marchés propres, la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds) et ses partenaires tels que Sibi AE, Myriade services plus, et Eco-jogging Bénin ont tenu, ce samedi 26 juin 2021, une journée de salubrité dans le marché de Houénoussou sis à Fidjrossè. Avec leurs outils de travail, les agents de la Société ont parcouru tous les coins et recoins du marché pour le débarrasser de toute saleté. A en croire Pierre Dossa, Superviseur à la Sgds, cette campagne permet aux collectivités locales de s’enquérir des problèmes environnementaux afin de s’autogérer pour rendre leur cadre de vie propre et sain, et d’acquérir aussi la conscience environnementale, car il est assez surprenant de constater que la journée de salubrité que la sgds organise est en passe de devenir un outil d’appropriation des savoirs environnementaux. « Cette journée de salubrité apparaît comme une ultime opportunité pour non seulement informer, éduquer et sensibiliser le public sur les enjeux de la protection du cadre de vie, mais aussi pour se pencher sur la mauvaise gestion des déchets dans les ménages », a-t-il fait savoir. Cette campagne de salubrité coïncide avec la célébration de la quatrième journée mondiale de l’Eco-jogging. Ainsi, la Sgds a bénéficié du soutien de l’Association Eco-jogging Bénin et de la Croix Rouge dont les membres ont activement participé à la réussite de cette activité. Ulrich Boco Tiomon, Responsable à l’organisation d’Eco-jogging Bénin a souligné qu’en plus de la campagne de salubrité, les usagers du marché ont été sensibilisés sur le respect des gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus. « L’objectif visé, c’est une prise de conscience collective. La jeunesse doit contribuer autrement au développement de sa communauté. C’est un appel que nous lançons à tout le monde de faire de l’éco-jogging pour rendre ses actions au bénéfice de la communauté », a-t-il ajouté. Après avoir exprimé leur satisfaction par rapport à cette campagne de salubrité, la porte-parole circonstancielle des femmes du marché Houénoussou, Marie Louise Mèvo et le Chef quartier Fidjrossè Kpota, Médard Todan ont invité les concitoyens à suivre les consignes de la Sgds afin que la salubrité soit une réalité dans toutes les communes. Le militant environnement et initiateur du mouvement Pression écologique, Anas Séko présent à cette activité a bien apprécié la méthode utilisée par la Société de gestion des déchets et de la salubrité pour atteindre ses objectifs. « C’est très bien organisé. La Sgds a vraiment mis de l’ambiance et a mis les outils de travail à disposition pour que cette journée puisse bien se passer. Je ne crois qu’on ne peut que féliciter les organisateurs », a conclu Anas Séko.

Laurent D. Kossouho